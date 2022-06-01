Kedisini tekmeleyen futbolcu Kurt Zouma'ya ceza

Yargıç Susan Holdham, kedinin tekmelenmesini "utanç verici ve kınanması gereken bir eylem" olarak nitelendirerek, futbolcuya hitaben "Kedi ihtiyaçlarını karşılamak için sana muhtaçtı. Şubat ayındaki o gün kedinin ihtiyaçlarını karşılamadığın gibi eğlencen için gereksiz şekilde acı çekmesine neden oldun" dedi.