Kemal Sunal'sız 25 yıl: Gül Sunal'dan duygulandıran paylaşım
Sinemaseverlerin yüzünü güldürmeyi başaran Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 25 yıl geçti. Gül Sunal da eşine özlemini sosyal medya hesabından dile getirdi.
"Kapıcılar Kralı", "Çöpçüler Kralı", "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Sahte Kabadayı"nın da arasında bulunduğu onlarca filmde birbirinden farklı karakterlere hayat veren Kemal Sunal, 25 yıl önce bugün hayatını kaybetti. Usta isim bugün ailesi, sevenleri ve sanatçı dostları tarafından anılıyor.