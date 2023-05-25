Kenan İmirzalıoğlu: Sinem’e dördüncü görüşte aşık oldum

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nu konuk etti.

Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, İmirzalıoğlu yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.

Taylan'ın, yıllardır bir televizyon programına konuk olmayan İmirzalıoğlu’na, “Bu işleri sevmiyor musun?” sorusuna, İmirzalıoğlu şöyle yanıt verdi:

“Televizyon programlarında kendimi anlatmaktan pek hoşlanmıyorum. Fakat bu kuralı senin hatırına özel, bir kere kırdım. Empati her dönemde ihtiyacımız olan bir duygu ama son yıllarda toplumsal olarak daha çok ihtiyacımız var. Programın adının ‘Empati’ olması ve senin başında olman bu kuralı kırmama sebep oldu.”