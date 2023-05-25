Kenan İmirzalıoğlu: Sinem’e dördüncü görüşte aşık oldum

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nu konuk etti.
Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, İmirzalıoğlu yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.
Taylan'ın, yıllardır bir televizyon programına konuk olmayan İmirzalıoğlu’na, “Bu işleri sevmiyor musun?” sorusuna, İmirzalıoğlu şöyle yanıt verdi:
“Televizyon programlarında kendimi anlatmaktan pek hoşlanmıyorum. Fakat bu kuralı senin hatırına özel, bir kere kırdım. Empati her dönemde ihtiyacımız olan bir duygu ama son yıllarda toplumsal olarak daha çok ihtiyacımız var. Programın adının ‘Empati’ olması ve senin başında olman bu kuralı kırmama sebep oldu.”
Babasıyla ilişkisini ve çocukluğunu anlatan İmirzalıoğlu şu ifadeleri kullandı:
“Babamla aram iyidir. İlkokulda en azından derslerim iyiydi, babam okumaya çok önem verirdi. Bu konuda çok iyi bir eğitim aldım. Babam çiftçiliğin bütün ince kurallarını bana anlattı. Köyde çok güzel bir çocukluk geçirdim. Herkes sorumluluğunu bilirdi. Bazen tavuklar sana düşer, bazen koyunlar sana düşer. Hayvanlarla birlikte büyüyorsun, en önemli olan...”
Oyuncu Sinem Kobal ile evli olan iki çocuk babası İmirzalıoğlu, "Eşimi bulunca tamamlanmış gibi hissediyordum. Sonra çocuk olunca 'Asıl şimdi tamamlanmışım' dedim. İkinci çocuk da gelince dört kişi müthiş bir cümbüş oldu. Aile olmak sorumlulukların yanında seni çok güçlü hissetiren bir şey" diye konuştu.
Sinem Kobal’la yedi yıldır evli olan İmirzalıoğlu,, “Aşk nedir ve sen aşka inanıyor musun?” sorusuna şöyle yanıt verdi:
“Aşka inanlardandım ama aşkın daha kavak yellerinin estiği zamanlardan olduğunu düşünmeye başlamıştım ki aşk evliliği yaptım. Valla 40 yaşından sonra tekrar aşkla karşılaşacağımdan hiç emin değildim. Sinem’i daha öncesinde de tanırdım ama doğru zamanda doğru yerde denk gelmek önemliymiş. İlk görüşte aşk değildi dördüncü görüşte Sinem’e aşık oldum.”