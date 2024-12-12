Kenan İmirzalıoğlu'nun romantik cevabı gündem oldu

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, Her Şeyin Başı Merkür filmiyle sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu, eşini yeni filminin galasında yalnız bırakmadı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun romantik cevabı gündem oldu - 1

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

Bu süreçte ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, Her Şeyin Başı Merkür filmi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kenan İmirzalıoğlu'nun romantik cevabı gündem oldu - 2

7 yıl aradan sonra setlere dönen oyuncu, dün akşam filmin galasına eşi İmirzalıoğlu ile katıldı.

Muhabir Online'ın haberine göre; ünlü çifte galada "Evlenmeden önce burç yorumunuza baktınız mı?" diye soruldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun romantik cevabı gündem oldu - 3

"OLUMSUZ BİLE OLSAYDI HİÇ UMURUMDA OLMAZDI"

Kobal, "Biz bakmadık ama bizim adımıza bakan arkadaşlarımız vardı. Olumluydu" diye cevap verdi.

İmirzalıoğlu ise "Özellikle benim hissettiğim öyle bir duyguydu ki, astrolojide tamamen olumsuz bile olsaydı hiç umurumda olmazdı!" şeklinde yanıt verdi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun romantik cevabı gündem oldu - 4

"KENAN TARAFINDAN SARIP SARMALANDIM"

Öte yandan iki çocuk annesi Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun hamilelik dönemindeki rolü için "Ben tüm bu süreçlerde onun tarafından güzel sarıp sarmalandım, şanslı hissediyorum" demişti. 

Kobal, sözlerine "Kenan, tüm süreçlerde, doğum da dahil yanı başımdaydı ve bu hali bizim için bu yolculuğu ve bağımızı bambaşka bir yere taşıdı. Bence olması gereken de bu. Çünkü ebeveyn olmak tüm bu süreci ve sorumlulukları beraber almaya gönüllü olmakla başlıyor" diye devam etti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun romantik cevabı gündem oldu - 5

"NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUMU KIZLARIMLA KEŞFETTİM"

Annelik serüveninden de bahseden ünlü oyuncu, "Anlatılmaz yaşanır tecrübelerin başında geliyor annelik. Öyle ki her anne ve çocuğa özel biricik bir bağ ve tecrübe. Bana çok şey kattı ve öğretmeye, katmaya da devam ediyor. Ne kadar güçlü olduğumu kızlarımla birlikte keşfettim. Empatim ve toleransım, her şeye bakış açım değişti. Beni çok daha kendiyle barışık ve umut dolu biri yaptığını hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"KAYGI BOMBA GİBİ DÜŞTÜ YÜREĞİME"

"Kızlardan sonra değişti dediğin karakter özelliklerin var mı? sorusunu da yanıtlayan Kobal, "Olmaz mı? Kaygı bomba gibi düştü yüreğime. Bayağı bir bocaladım ama zamanla göğsümde yumuşatmayı öğreniyorum. Ah nasıl güzel ve zor bir kalp ağrısı anlatamam. Tüm bildiğim duygular genişledi sanki. Artık hepsi sonsuz. Böyle bir duygu haznem olduğundan habersizmişim diyebilirim" dedi.

"EĞLENCELİ BİR ANNEYİM"

Ünlü oyuncu, nasıl bir anne olduğu ile ilgili de "Bence ben eğlenceli bir anneyim. Çok da adlandırmıyorum aslında anneliği, hala tecrübe ediyorum, öğreniyorum. Önemsediğim şey sağlık ve sevmek. Ne olursa olsun sevgi ve neşe ön planda olsun gerisi hallolur" ifadelerini kullandı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun romantik cevabı gündem oldu - 6

"HEM DE NASIL ÖZLEMEK"

Öte yandan 7 yıl aradan sonra “Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle setlere dönen Kobal, "Uzun bir ara verdiğin mesleğine geri döndün. Özlemiş misin?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Özlemek mi? Hem de nasıl özlemek... Ben setlerde büyüdüm. Ekip ruhunu, yaratıcı süreci çok seviyorum. 'Her Şeyin Başı Merkür' filmi tam bir kavuşma hissi yarattı bende. Çok duygulandım, heyecanlandım ve çok mutlu olduğum bir set oldu. Çok da içime sindi. Şimdi kalbim elimde 13 Aralık'ta vizyonda seyirciyle buluşmasını bekliyorum."

Kenan İmirzalıoğlu'nun romantik cevabı gündem oldu - 7

KADRODA KİMLER VAR?

Kobal'ın yeni filminde oyuncuya başrolerde Alp Navruz eşlik ediyor.

Film, savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan Elif’in hikayesini anlatıyor.

Ayşe Balıbey’in astrolojik komedi türündeki “Her Şeyin Başı Merkür” adlı kitabından yola çıkılarak çekilem filmin yönetmen koltuğunda Ali Balcı oturuyor. Film, 13 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.

Kenan İmirzalıoğlu'nun romantik cevabı gündem oldu - 8
Kenan İmirzalıoğlu'nun romantik cevabı gündem oldu - 9
Kenan İmirzalıoğlu'nun romantik cevabı gündem oldu - 10
Kenan İmirzalıoğlu'nun romantik cevabı gündem oldu - 11
DAHA FAZLA GÖSTER