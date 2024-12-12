Kenan İmirzalıoğlu'nun romantik cevabı gündem oldu

"NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUMU KIZLARIMLA KEŞFETTİM"

Annelik serüveninden de bahseden ünlü oyuncu, "Anlatılmaz yaşanır tecrübelerin başında geliyor annelik. Öyle ki her anne ve çocuğa özel biricik bir bağ ve tecrübe. Bana çok şey kattı ve öğretmeye, katmaya da devam ediyor. Ne kadar güçlü olduğumu kızlarımla birlikte keşfettim. Empatim ve toleransım, her şeye bakış açım değişti. Beni çok daha kendiyle barışık ve umut dolu biri yaptığını hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"KAYGI BOMBA GİBİ DÜŞTÜ YÜREĞİME"

"Kızlardan sonra değişti dediğin karakter özelliklerin var mı? sorusunu da yanıtlayan Kobal, "Olmaz mı? Kaygı bomba gibi düştü yüreğime. Bayağı bir bocaladım ama zamanla göğsümde yumuşatmayı öğreniyorum. Ah nasıl güzel ve zor bir kalp ağrısı anlatamam. Tüm bildiğim duygular genişledi sanki. Artık hepsi sonsuz. Böyle bir duygu haznem olduğundan habersizmişim diyebilirim" dedi.

"EĞLENCELİ BİR ANNEYİM"

Ünlü oyuncu, nasıl bir anne olduğu ile ilgili de "Bence ben eğlenceli bir anneyim. Çok da adlandırmıyorum aslında anneliği, hala tecrübe ediyorum, öğreniyorum. Önemsediğim şey sağlık ve sevmek. Ne olursa olsun sevgi ve neşe ön planda olsun gerisi hallolur" ifadelerini kullandı.