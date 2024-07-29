Kenan Işık'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Sana doyamadık

Mart 2014'te geçirdiği beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan usta sanatçı Kenan Işık hayatını kaybetti. Işık'ın vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Kenan Işık paylaşımları...

Kenan Işık'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Sana doyamadık - 1

2014 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir tedavi gören tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık (76) yaşamını yitirdi.

Ünlü isimler, Kenan Işık'ın vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

N-LIFE HABERLERİ

Kenan Işık'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Sana doyamadık - 2

HALDUN DORMEN

"Kenan Işık'ın aramızdan ayrılması bizleri çok üzdü. Birlikte çalışmaktan çok büyük keyif aldığım değerli sanatçımızın yokluğu, arkasında çok büyük ve doldurulamaz bir boşluk bıraktı. Işıklar içinde uyusun."

Kenan Işık'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Sana doyamadık - 3

SİNEM KOBAL

Oyuncu Sinem Kobal, "Dadı" dizisinde babasını oynayan Kenan Işık'a "Hoşça kal usta" sözleriyle veda etti.

Kenan Işık'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Sana doyamadık - 4

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU

"Canım, bi tanem…Seninle Ankara DT’den bu yana süren dostluğumun her günü benim yüreğimde özel yerini hep koruyor, hep koruyacak. Menziline tez var biriciğim, çok uzundu bekleyişin. Seni seviyorum."
Kenan Işık'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Sana doyamadık - 5

Şarkıcı Ebru Gündeş'in Kenan Işık'ın fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

ALİ SUNAL

"Sana doyamadık Kenan abicim iyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat."

Kenan Işık'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Sana doyamadık - 6

TAMER KARADAĞLI

"Türk Tiyatrosu bir ustasını daha kaybetti. Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum."

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