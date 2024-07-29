Kenan Işık'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Sana doyamadık
Mart 2014'te geçirdiği beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan usta sanatçı Kenan Işık hayatını kaybetti. Işık'ın vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Kenan Işık paylaşımları...
2014 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir tedavi gören tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık (76) yaşamını yitirdi.
Ünlü isimler, Kenan Işık'ın vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...