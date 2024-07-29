Kenan Işık'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Sana doyamadık

AYŞENİL ŞAMLIOĞLU

"Canım, bi tanem…Seninle Ankara DT’den bu yana süren dostluğumun her günü benim yüreğimde özel yerini hep koruyor, hep koruyacak. Menziline tez var biriciğim, çok uzundu bekleyişin. Seni seviyorum."