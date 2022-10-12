Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğluna motosiklet kullandırması gündem oldu

Motosiklet şampiyon Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğluna motosiklet sürdürdüğü görüntüler tartışma konusu oldu.

Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğluna motosiklet kullandırması gündem oldu - 1

Eski motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nu motosiklete bindirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğluna motosiklet kullandırması gündem oldu - 2

Sofuoğlu, oğlunun motosiklet sürdüğü anları takipçileriyle paylaştı.

Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğluna motosiklet kullandırması gündem oldu - 3

Sofuoğlu'nun paylaştığı görüntülerde 3 yaşındaki oğlu 560 cc’lik bir motosikletle pistte geziyor.

Oğlunun büyük araca hakimiyeti bazı kesimlerde hayranlık uyandırsa da bazı sosyal medya kullanıcıları tepkisini çekti. 

Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğluna motosiklet kullandırması gündem oldu - 4

OLUMSUZ YORUMLARA CEVAP VERDİ

Eski şampiyon, sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlarla ilgili "Bilmeyenler boş konuşmaya devam edebilir. Biz de işimizi yapmaya devam edeceğiz. Tedbir elden, takdir Allah’tan" paylaşımında bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

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