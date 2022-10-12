Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğluna motosiklet kullandırması gündem oldu

OLUMSUZ YORUMLARA CEVAP VERDİ

Eski şampiyon, sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlarla ilgili "Bilmeyenler boş konuşmaya devam edebilir. Biz de işimizi yapmaya devam edeceğiz. Tedbir elden, takdir Allah’tan" paylaşımında bulundu.