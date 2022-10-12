Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğluna motosiklet kullandırması gündem oldu

Eski motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nu motosiklete bindirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Sofuoğlu, oğlunun motosiklet sürdüğü anları takipçileriyle paylaştı.
Sofuoğlu'nun paylaştığı görüntülerde 3 yaşındaki oğlu 560 cc’lik bir motosikletle pistte geziyor.
Oğlunun büyük araca hakimiyeti bazı kesimlerde hayranlık uyandırsa da bazı sosyal medya kullanıcıları tepkisini çekti.
Eski şampiyon, sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlarla ilgili "Bilmeyenler boş konuşmaya devam edebilir. Biz de işimizi yapmaya devam edeceğiz. Tedbir elden, takdir Allah’tan" paylaşımında bulundu.