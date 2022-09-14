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Kenan Thompson'dan Zendaya'ya: Leonardo DiCaprio için çok yaşlısın

Haberler | 14.09.2022 - 08:05

74. Emmy Ödülleri'nde Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan Zendaya, drama dalında ikinci kez En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alarak tarihe geçti. Törende Kenan Thompson, Leonardo DiCaprio'nun sevgililerinin yaşına göndermede bulunarak Zendaya'ya, "Leonardo DiCaprio için çok yaşlısın" diyerek seslendi.

Kenan Thompson'dan Zendaya'ya: Leonardo DiCaprio için çok yaşlısın - 1

74. Emmy Ödülleri sunuculuğunu üstlenen Kenan Thompson'ın Zendaya'ya yaptığı Leonardo DiCaprio esprisi geceye damga vuran anlar arasındaydı.

Kenan Thompson'dan Zendaya'ya: Leonardo DiCaprio için çok yaşlısın - 2

Thompson, yıldız oyuncunun sevgililerinden 25 yaşına geldiklerinde ayrıldığı haberlerini ti'ye aldı.

Kenan Thompson'dan Zendaya'ya: Leonardo DiCaprio için çok yaşlısın - 3

Thompson, gecede ödül alan Zendaya'ya şöyle seslendi: "Zendaya geçen hafta 26 yaşına girdi. 26, Hollywood'da tuhaf bir yaş."

Kenan Thompson'dan Zendaya'ya: Leonardo DiCaprio için çok yaşlısın - 4

"Yani bir lise öğrencisini oynayacak kadar gençsin ama Leonardo DiCaprio ile çıkmak için çok yaşlısın."

Kenan Thompson'dan Zendaya'ya: Leonardo DiCaprio için çok yaşlısın - 5

Gecede Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan Zendaya, drama dalında ikinci kez En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alarak tarihe geçmişti.

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