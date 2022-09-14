Kenan Thompson'dan Zendaya'ya: Leonardo DiCaprio için çok yaşlısın

Haberler | 14.09.2022 - 08:05
74. Emmy Ödülleri sunuculuğunu üstlenen Kenan Thompson'ın Zendaya'ya yaptığı Leonardo DiCaprio esprisi geceye damga vuran anlar arasındaydı.
Thompson, yıldız oyuncunun sevgililerinden 25 yaşına geldiklerinde ayrıldığı haberlerini ti'ye aldı.
Thompson, gecede ödül alan Zendaya'ya şöyle seslendi: "Zendaya geçen hafta 26 yaşına girdi. 26, Hollywood'da tuhaf bir yaş."
"Yani bir lise öğrencisini oynayacak kadar gençsin ama Leonardo DiCaprio ile çıkmak için çok yaşlısın."
Gecede Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan Zendaya, drama dalında ikinci kez En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alarak tarihe geçmişti.