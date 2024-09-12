Kendall Jenner bambaşka biri oldu! (Ünlülerin değişimi)
Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla yıldızı parlayan ve moda sektörünün en iyi modellerinden biri haline gelen Kendall Jenner imaj değişikliğine gitti. Jenner, imajını tazeleyen tek isim değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, kahverengi saçlarından vazgeçti.