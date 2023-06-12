Kendall Jenner hamile mi?
Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny ile ilişki yaşayan Kendall Jenner, hamile olduğu haberleriyle gündemde. Hayranları, haberin doğru olup olmadığını öğrenmek için Kardashian/Jenner ailesinin meşhur reality şovunun yeni bölümüne kilitlendi.
Kardashian/Jenner ailesinin süper model üyesi Kendall Jenner, bugünlerde hamilelik haberleriyle gündemde. Ailenin ünlü olmasını sağlayan "The Kardashians" adlı reality şovun hayranları, yeni bölümü, hamilelik söylentisinin doğru olup olmadığını öğrenmek için merakla bekliyor.