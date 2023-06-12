Kendall Jenner hamile mi?

Bazıları Jenner'ın gerçekten bir çocuk bekleyip beklemediğini merak ederken, bazıları da bunun seyircileri bir sonraki bölüm için heyecanlandırma amacını taşıyan bir tanıtım olduğunu düşünüyor. Hamilelik konusunun ünlü modelin atıyla ilgili olabileceği de ihtimaller arasında.