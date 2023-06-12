Kendall Jenner hamile mi?

Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny ile ilişki yaşayan Kendall Jenner, hamile olduğu haberleriyle gündemde. Hayranları, haberin doğru olup olmadığını öğrenmek için Kardashian/Jenner ailesinin meşhur reality şovunun yeni bölümüne kilitlendi.

Kendall Jenner hamile mi? - 1

Kardashian/Jenner ailesinin süper model üyesi Kendall Jenner, bugünlerde hamilelik haberleriyle gündemde. Ailenin ünlü olmasını sağlayan "The Kardashians" adlı reality şovun hayranları, yeni bölümü, hamilelik söylentisinin doğru olup olmadığını öğrenmek için merakla bekliyor.

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Kendall Jenner hamile mi? - 2

Yaklaşan bölümün tanıtımında, 27 yaşındaki Kendall Jenner'a, günah çıkarma görüntüsü gibi bir ortamda, hamileliği hakkında soru sorulduğu görülüyor.

People dergisinin haberine göre, Jenner'ın soruya verdiği yanıt "çekingen" olarak tanımlanırken, ünlü modelin hayranları hamilelik haberi konusunda ikiye bölünmüş görünüyor. 

Kendall Jenner hamile mi? - 3

Bazıları Jenner'ın gerçekten bir çocuk bekleyip beklemediğini merak ederken, bazıları da bunun seyircileri bir sonraki bölüm için heyecanlandırma amacını taşıyan bir tanıtım olduğunu düşünüyor. Hamilelik konusunun ünlü modelin atıyla ilgili olabileceği de ihtimaller arasında.

Kendall Jenner hamile mi? - 4

Öte yandan bugüne kadar özel ilişkilerini, birkaç istisna dışında gözlerden uzak yaşayan ünlü model Jenner, geçen ay NBA maçını izlemeye birlikte gittiği ünlü şarkıcı Bad Bunny ile ilişkisini gizlemiyor.

Kendall Jenner hamile mi? - 5

Bir binicilik merkezinde at üstündeyken objektiflere takılan çift, en son NBA maçını en ön sıradan izlerken görüntülenmişti. Bu defa kendi istekleriyle kameraların karşısına çıkan ikili, böylece ilişkilerini de ilan etmiş oldular.

Kendall Jenner hamile mi? - 6

Amerikalı model ile gerçek adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan 29 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı, ilk kez şubat ayında aşk haberlerine konu olmuştu.

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