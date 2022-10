Kendall Jenner: Kendi halimde yolda bile yürüsem suç oluyor

"KEŞKE ‘GERÇEK BENİ’ TANIYABİLSELERDİ”

Keeping Up With The Kardashians adlı realite şov sayesinde çocuk yaştan beri medyanın odağında olan model, “Canımı en çok yakan da 'kötü kız' imajı çizdiğimi düşünmeleri. İnsanlar karakterini yargılıyor. Keşke ‘gerçek beni’ tanıyabilselerdi” ifadelerini kullandı.