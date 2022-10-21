Kendall Jenner: Kendi halimde yolda bile yürüsem suç oluyor

Moda dünyasının en çok aranan modellerinden biri olan Kendall Jenner, her hareketinin eleştirildiğini ve devamlı zorbalığa uğradığını söyledi.

Jenner ve Kardashian ailelerinin gösterişli hayatını konu alan The Kardashians adlı realite şovda konuşan Jenner, kendisi için “kötü kız” imajı yaratıldığını söyledi.