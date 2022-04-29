Kendall Jenner Türkiye'ye geliyor

2015 yılında da Türkiye'ye gelen ve Antalya'da podyuma çıkan Jenner, Bodrum'da bir markanın mayo ve bikini tanıtımı için kamera karşısına geçecek. Üç gün Bodrum'da kalacağı öğrenilen model, ilk iki gün çekim yapacak, diğer gün ise tekne turuna çıkacak.