Kendall Jenner Türkiye'ye geliyor

Çocukluk yıllarından bu yana ailesiyle boy gösterdiği 'Keeping Up With The Kardashians' adlı reality şov ile şöhrete kavuşan Kendall Jenner, 14 yaşında moda dünyasına adım attı. Jenner, kısa sürede podyumların aranılan isimlerinden olmayı başardı ve 'en çok kazanan modeller' listesinde yer aldı.