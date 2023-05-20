Kendall Jenner ve Bad Bunny artık ilişkilerini saklamıyor

Bugüne kadar özel ilişkilerini, birkaç istisna dışında gözlerden uzak yaşayan ünlü model Kendall Jenner, NBA maçını izlemeye birlikte gittiği ünlü şarkıcı Bad Bunny ile ilişkisini gizlemedi.

Kendall Jenner ve Bad Bunny artık ilişkilerini saklamıyor - 1

Bugüne kadar özel ilişkilerini, birkaç istisna dışında gözlerden uzak yaşayan ünlü model Kendall Jenner, geçen ay paparazzilerin objektiflerinden kaçamadı ve ünlü şarkıcı Bad Bunny ile birlikte görüntülendi.

N-LIFE HABERLERİ

Kendall Jenner ve Bad Bunny artık ilişkilerini saklamıyor - 2

Bir binicilik merkezinde at üstündeyken objektiflere takılan çift, bu defa NBA maçını en ön sıradan izlerken görüntülendi. Bu defa kendi istekleriyle kameraların karşısına çıkan ikili, böylece ilişkilerini de ilan etmiş oldu.

Kendall Jenner ve Bad Bunny artık ilişkilerini saklamıyor - 3

27 yaşındaki Amerikalı model ile gerçek adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan 29 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı, ilk kez şubat ayında aşk haberlerine konu olmuştu.

Kendall Jenner ve Bad Bunny artık ilişkilerini saklamıyor - 4

Çift geçen hafta sonu Los Angeles Lakers ile Golden State Warriors maçını birlikte izledi.

Kendall Jenner ve Bad Bunny artık ilişkilerini saklamıyor - 5

İkilinin naç boyunca samimi sohbetleri gözlerden kaçmadı.

Kendall Jenner ve Bad Bunny artık ilişkilerini saklamıyor - 6

Dün de şarkıcı Bad Bunny'nin "Where She Goes” adlı şarkısına çektiği klibi yayınlamasının ardından hayranları, klipte Kendall Jenner ile ilişkilerine ait ipuçları olduğunu ileri sürdü.

Kendall Jenner ve Bad Bunny artık ilişkilerini saklamıyor - 7
Kendall Jenner ve Bad Bunny artık ilişkilerini saklamıyor - 8
Kendall Jenner ve Bad Bunny artık ilişkilerini saklamıyor - 9
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