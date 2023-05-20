Kendall Jenner ve Bad Bunny artık ilişkilerini saklamıyor

Bugüne kadar özel ilişkilerini, birkaç istisna dışında gözlerden uzak yaşayan ünlü model Kendall Jenner, geçen ay paparazzilerin objektiflerinden kaçamadı ve ünlü şarkıcı Bad Bunny ile birlikte görüntülendi.
Bir binicilik merkezinde at üstündeyken objektiflere takılan çift, bu defa NBA maçını en ön sıradan izlerken görüntülendi. Bu defa kendi istekleriyle kameraların karşısına çıkan ikili, böylece ilişkilerini de ilan etmiş oldu.
27 yaşındaki Amerikalı model ile gerçek adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan 29 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı, ilk kez şubat ayında aşk haberlerine konu olmuştu.
Çift geçen hafta sonu Los Angeles Lakers ile Golden State Warriors maçını birlikte izledi.
İkilinin naç boyunca samimi sohbetleri gözlerden kaçmadı.
Dün de şarkıcı Bad Bunny'nin "Where She Goes” adlı şarkısına çektiği klibi yayınlamasının ardından hayranları, klipte Kendall Jenner ile ilişkilerine ait ipuçları olduğunu ileri sürdü.