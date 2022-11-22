 Kendall Jenner ve NBA oyuncusu Devin Booker ayrıldı - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Kendall Jenner ve NBA oyuncusu Devin Booker ayrıldı

ABD’lü ünlü model Kendall Jenner, uzun bir süredir birlikte olduğu basketbol oyuncusu Devin Booker ile yollarını ayırdı.

Kendall Jenner ve NBA oyuncusu Devin Booker ayrıldı - 1

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Kendall Jenner ve NBA oyuncusu Devin Booker ayrıldı - 2

Ünlü modelin, uzun süredir birlikte olduğu NBA oyuncusu Devin Brooker ile ayrıldığı iddia edildi.

Jenner ve Kardashian ailelerinin gösterişli hayatını konu alan The Kardashians adlı realite şovuyla sık sık gündeme gelen 27 yaşındaki model ve 26 yaşındaki basketbol yıldızının yoğun iş tempoları yüzünden ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Kendall Jenner ve NBA oyuncusu Devin Booker ayrıldı - 3

People’ın haberinde “İkisinin de kariyerinde çok yoğun bir dönem ve bunu öncelik haline getirmeyi tercih ettiler” ifadeleri yer aldı.

Kendall Jenner ve NBA oyuncusu Devin Booker ayrıldı - 4

2020 Nisan ayından beri birlikte olan ikili, bu yılın ilk aylarında da ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti.

Kendall Jenner ve NBA oyuncusu Devin Booker ayrıldı - 5

İkili sosyal medyada kimi zaman paylaşım yapsa da ilişkilerini kamuoyundan gizli tutmaya çalıştı.

Kendall Jenner ve NBA oyuncusu Devin Booker ayrıldı - 6

Öte yandan, The Kardashians adlı realite şovda konuşan Jenner, kendisi için “kötü kız” imajı yaratıldığını ifade etti. Kalabalığa girdiğinde aksiyete yaşadığını söyleyen model “Ne yaparsam yapayım anında nefret ediliyor. Yolda hiçbir şey yapmadan yürüyebilirim ve biri çıkıp yine kötü bir şey söyleyebiliyor” dedi.

Kendall Jenner ve NBA oyuncusu Devin Booker ayrıldı - 7

"KEŞKE ‘GERÇEK BENİ’ TANIYABİLSELERDİ”

Keeping Up With The Kardashians adlı realite şov sayesinde çocuk yaştan beri medyanın odağında olan model, “Canımı en çok yakan da 'kötü kız' imajı çizdiğimi düşünmeleri. İnsanlar karakterini yargılıyor. Keşke ‘gerçek beni’ tanıyabilselerdi” ifadelerini kullandı.

Kendall Jenner ve NBA oyuncusu Devin Booker ayrıldı - 8

"ÇİFTLİKTE YAŞAMAK İSTİYORUM"

Devamlı dünyanın gözü önünde olmak istemediğini belirten Jenner, “Wyoming’de bir sürü hayvanla birlikte çiftlikte yaşamak istiyorum” diyerek küçüklükten beri bir lüks bir hayat yaşamanın zorluklarını da beraberinde getirdiğini vurguladı.

Kendall Jenner ve NBA oyuncusu Devin Booker ayrıldı - 9

Model, daha önce yaptığı açıklamalarda stresle başa çıkmak zorunda kaldığını ve sık sık meditasyon yaptığını paylaşmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER