Kendall Jenner ve NBA oyuncusu Devin Booker ayrıldı

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
Ünlü modelin, uzun süredir birlikte olduğu NBA oyuncusu Devin Brooker ile ayrıldığı iddia edildi.
Jenner ve Kardashian ailelerinin gösterişli hayatını konu alan The Kardashians adlı realite şovuyla sık sık gündeme gelen 27 yaşındaki model ve 26 yaşındaki basketbol yıldızının yoğun iş tempoları yüzünden ayrılık kararı aldığı belirtildi.
People’ın haberinde “İkisinin de kariyerinde çok yoğun bir dönem ve bunu öncelik haline getirmeyi tercih ettiler” ifadeleri yer aldı.
2020 Nisan ayından beri birlikte olan ikili, bu yılın ilk aylarında da ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti.
İkili sosyal medyada kimi zaman paylaşım yapsa da ilişkilerini kamuoyundan gizli tutmaya çalıştı.
Öte yandan, The Kardashians adlı realite şovda konuşan Jenner, kendisi için “kötü kız” imajı yaratıldığını ifade etti. Kalabalığa girdiğinde aksiyete yaşadığını söyleyen model “Ne yaparsam yapayım anında nefret ediliyor. Yolda hiçbir şey yapmadan yürüyebilirim ve biri çıkıp yine kötü bir şey söyleyebiliyor” dedi.
Keeping Up With The Kardashians adlı realite şov sayesinde çocuk yaştan beri medyanın odağında olan model, “Canımı en çok yakan da 'kötü kız' imajı çizdiğimi düşünmeleri. İnsanlar karakterini yargılıyor. Keşke ‘gerçek beni’ tanıyabilselerdi” ifadelerini kullandı.
Devamlı dünyanın gözü önünde olmak istemediğini belirten Jenner, “Wyoming’de bir sürü hayvanla birlikte çiftlikte yaşamak istiyorum” diyerek küçüklükten beri bir lüks bir hayat yaşamanın zorluklarını da beraberinde getirdiğini vurguladı.
Model, daha önce yaptığı açıklamalarda stresle başa çıkmak zorunda kaldığını ve sık sık meditasyon yaptığını paylaşmıştı.