Kendall Jenner ve NBA oyuncusu Devin Booker ayrıldı

Öte yandan, The Kardashians adlı realite şovda konuşan Jenner, kendisi için “kötü kız” imajı yaratıldığını ifade etti. Kalabalığa girdiğinde aksiyete yaşadığını söyleyen model “Ne yaparsam yapayım anında nefret ediliyor. Yolda hiçbir şey yapmadan yürüyebilirim ve biri çıkıp yine kötü bir şey söyleyebiliyor” dedi.