Kendall Jenner'ın stiline Türk tasarımcı imzası

ABD'li süper model Kendall Jenner katıldığı LACMA ART + Film Gala gecesinde Türk tasarımcı Burç Akyol'a ait bir elbise giydi. Jenner stiliyle geceye damga vuranlar arasındaydı.

Kendall Jenner'ın stiline Türk tasarımcı imzası - 1

Los Angeles Sanat Müzesi tarafından düzenlenen 2022 LACMA ART + Film Gala gecesinde şıklık yarışı yaşandı. Kendall Jenner da etkinliğe katılan yıldız isimlerdendi.

Kendall Jenner'ın stiline Türk tasarımcı imzası - 2

Jenner (28), Los Angeles'ta katıldığı LACMA galasında Türk tasarımcı Burç Akyol (34) tasarımı bir elbise tercih etti.

Kendall Jenner'ın stiline Türk tasarımcı imzası - 3

Dünyayı omuzlarında taşıyan güçlü kadınları temsil eden elbiseyi Jenner sosyal medya hesabından da yayınladı.

Kendall Jenner'ın stiline Türk tasarımcı imzası - 4

Geceye Jenner'ın yanı sıra Jared Leto, Olivia Wilde, Kim Kardashian gibi ünlü isimler de katılmış ve Gucci imzalı kıyafetler tercih etmişti.

Kendall Jenner'ın stiline Türk tasarımcı imzası - 5

İşte Jenner'ın geceden öne çıkan diğer kareleri...

Kendall Jenner'ın stiline Türk tasarımcı imzası - 6
Kendall Jenner'ın stiline Türk tasarımcı imzası - 7
Kendall Jenner'ın stiline Türk tasarımcı imzası - 8
Kendall Jenner'ın stiline Türk tasarımcı imzası - 9

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER