Kendall Jenner'ın stiline Türk tasarımcı imzası

Los Angeles Sanat Müzesi tarafından düzenlenen 2022 LACMA ART + Film Gala gecesinde şıklık yarışı yaşandı. Kendall Jenner da etkinliğe katılan yıldız isimlerdendi.
Jenner (28), Los Angeles'ta katıldığı LACMA galasında Türk tasarımcı Burç Akyol (34) tasarımı bir elbise tercih etti.
Dünyayı omuzlarında taşıyan güçlü kadınları temsil eden elbiseyi Jenner sosyal medya hesabından da yayınladı.
Geceye Jenner'ın yanı sıra Jared Leto, Olivia Wilde, Kim Kardashian gibi ünlü isimler de katılmış ve Gucci imzalı kıyafetler tercih etmişti.
İşte Jenner'ın geceden öne çıkan diğer kareleri...