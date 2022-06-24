Kendini Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski olarak tanıtan Rus komedyen J. K. Rowling'e şaka yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 24.06.2022 - 10:15 - Son Güncelleme : 24.06.2022 - 10:24
Harry Potter serisinin yazarı J. K. Rowling'e kendini Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski olarak tanıtan Rus komedyen tarafından şaka yapıldı.
Bir zoom görüşmesine katılan İngiliz yazar, Zelenski ile konuştuğunu sanarak Ukrayna'daki savaş hakkında sohbet etti. Ancak konuştuğu kişi, Vovan ve Lexus adındaki iki ünlü Rus komedyenden biriydi.
Yazarın temsilcisi, Rowling’e yapılan bu şakanın ‘tatsız’ olduğunu ve yazarın Ukrayna’daki çocuk ve ailelere yardım etmek bu görüşmeye katıldığını belirtti. Aynı zamanda yayınlanan videonun değiştirildiği ve konuşmanın çarpıtıldığı ifade edildi.
12 dakikalık görüşme esnasında komedyenler, Harry Potter karakterinin alnındaki ‘Z’ harfini Rusların Ukrayna saldırısı esnasına tanklarına koyduklarını dile getirerek yazardan bu sembolü değiştirip değiştiremeyeceklerini sordu. ‘Z’ harfinin aslında yıldırım işareti olduğunu belirten yazar, yapabileceği bir şeyler varsa deneyebileceğini söyledi.
Komedyen, seride kullanılan ‘Avada Kedavra’ ifadesinin füzelere yazılacağını belirtti. Bu ifade Harry Potter serisinde öldürme büyüsü olarak kullanılıyordu.
Rus komedyen, “Taburdaki askerlere Harry Potter okuyoruz ama melezler hakkındaki kısımları atlıyoruz. Askerler milliyetçidir ve bu tür insanları sevmezler” ifadelerini kullandı.
İkili, yazarın topladığı paranın silah ve füze almak için kullanılacağını belirtti.
Yazarın öncülük ettiği Lumos Vakfı, Ukrayna’nın Zhytomyr bölgesindeki ailelere yardım ve destek sağlıyor.
İkilinin daha önce şaka yaptığı isimler arasında Elton John, Prince Harry, Billie Eilish, Kamala Harris, Bernie Sanders ve George W. Bush bulunuyor.