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Kendini Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski olarak tanıtan Rus komedyen J. K. Rowling'e şaka yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 24.06.2022 - 10:15 - Son Güncelleme : 24.06.2022 - 10:24

Kendini Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski olarak tanıtan Rus komedyen, dünyaca ünlü Harry Potter serisinin yazarı J. K. Rowling’e şaka yaptı. Zoom görüşmesi esnasında yazardan, filmde bazı değişiklikler yapması istendi.

Kendini Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski olarak tanıtan Rus komedyen J. K. Rowling'e şaka yaptı - 1

Harry Potter serisinin yazarı J. K. Rowling'e kendini Devlet Başkanı Vladimir Zelenski olarak tanıtan Rus komedyen tarafından şaka yapıldı.

Kendini Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski olarak tanıtan Rus komedyen J. K. Rowling'e şaka yaptı - 2

BAŞKAN İLE KONUŞTUĞUNU SANDI

Bir zoom görüşmesine katılan İngiliz yazar, Zelenski ile konuştuğunu sanarak Ukrayna'daki savaş hakkında sohbet etti. Ancak konuştuğu kişi, Vovan ve Lexus adındaki iki ünlü Rus komedyenden biriydi.

Kendini Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski olarak tanıtan Rus komedyen J. K. Rowling'e şaka yaptı - 3

"TATSIZ BİR ŞAKAYDI"

Yazarın temsilcisi, Rowling’e yapılan bu şakanın ‘tatsız’ olduğunu ve yazarın Ukrayna’daki çocuk ve ailelere yardım etmek bu görüşmeye katıldığını belirtti. Aynı zamanda yayınlanan videonun değiştirildiği ve konuşmanın çarpıtıldığı ifade edildi.

Kendini Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski olarak tanıtan Rus komedyen J. K. Rowling'e şaka yaptı - 4

SEMBOLÜ DEĞİŞTİRMESİNİ İSTEDİLER

12 dakikalık görüşme esnasında komedyenler, Harry Potter karakterinin alnındaki ‘Z’ harfini Rusların Ukrayna saldırısı esnasına tanklarına koyduklarını dile getirerek yazardan bu sembolü değiştirip değiştiremeyeceklerini sordu. ‘Z’ harfinin aslında yıldırım işareti olduğunu belirten yazar, yapabileceği bir şeyler varsa deneyebileceğini söyledi.

Kendini Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski olarak tanıtan Rus komedyen J. K. Rowling'e şaka yaptı - 5

Komedyen, seride kullanılan ‘Avada Kedavra’ ifadesinin füzelere yazılacağını belirtti. Bu ifade Harry Potter serisinde öldürme büyüsü olarak kullanılıyordu.

Kendini Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski olarak tanıtan Rus komedyen J. K. Rowling'e şaka yaptı - 6

"ASKERLERE HARRY POTTER OKUYORUZ"

Rus komedyen, “Taburdaki askerlere Harry Potter okuyoruz ama melezler hakkındaki kısımları atlıyoruz. Askerler milliyetçidir ve bu tür insanları sevmezler” ifadelerini kullandı.

Kendini Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski olarak tanıtan Rus komedyen J. K. Rowling'e şaka yaptı - 7

İkili, yazarın topladığı paranın silah ve füze almak için kullanılacağını belirtti.

Kendini Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski olarak tanıtan Rus komedyen J. K. Rowling'e şaka yaptı - 8

Yazarın öncülük ettiği Lumos Vakfı, Ukrayna’nın Zhytomyr bölgesindeki ailelere yardım ve destek sağlıyor.

İkilinin daha önce şaka yaptığı isimler arasında Elton John, Prince Harry, Billie Eilish, Kamala Harris, Bernie Sanders ve George W. Bush bulunuyor.

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