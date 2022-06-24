Kendini Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski olarak tanıtan Rus komedyen J. K. Rowling'e şaka yaptı

"TATSIZ BİR ŞAKAYDI"

Yazarın temsilcisi, Rowling’e yapılan bu şakanın ‘tatsız’ olduğunu ve yazarın Ukrayna’daki çocuk ve ailelere yardım etmek bu görüşmeye katıldığını belirtti. Aynı zamanda yayınlanan videonun değiştirildiği ve konuşmanın çarpıtıldığı ifade edildi.