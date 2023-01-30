Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu anne oluyor

'Hayat Devam Ediyor' isimli dizi ile şöhreti yakalayan oyuncu Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti.
O dönem kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, uzun süre adından söz ettirmişti.
Yaptığı evliliğin ardından tüp bebek tedavisine başlayan çift, dört kez düşükle sonuçlanan bir süreç yaşamıştı.
Şimdilerde 36 yaşında olan Miraloğlu, 84 yaşındaki eşi ile beşinci kez tüp bebek tedavisi gördüğü iddia edildi.
Miraloğlu'na 2 Ocak tarihinde embriyo transferi yapıldığı öne sürüldü. İddialara göre, ünlü ismin tedavisi sonuç verdi ve kendisi hamile olduğunu duyurdu.
Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick ile bu durumu kutlamak için 1 haftalığına Miami tatiline çıktı.