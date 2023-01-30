Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu anne oluyor

Yaptığı evliliğin ardından tüp bebek tedavisine başlayan çift, dört kez düşükle sonuçlanan bir süreç yaşamıştı.

Şimdilerde 36 yaşında olan Miraloğlu, 84 yaşındaki eşi ile beşinci kez tüp bebek tedavisi gördüğü iddia edildi.