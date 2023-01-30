Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu anne oluyor

Birkaç yıl önce ABD'ye yerleşip, kendisinden 48 yaş büyük 84 yaşındaki Amerikalı Patrick ile dünyaevine giren Meltem Miraloğlu'nun beşinci tüp bebek tedavisinde başarılı olup hamile olduğunu öğrendiği iddia edildi.

Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu anne oluyor - 1

'Hayat Devam Ediyor' isimli dizi ile şöhreti yakalayan oyuncu Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti.

Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu anne oluyor - 2

ABD'YE YERLEŞİP EVLENMİŞTİ

O dönem kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, uzun süre adından söz ettirmişti.

Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu anne oluyor - 3

Yaptığı evliliğin ardından tüp bebek tedavisine başlayan çift, dört kez düşükle sonuçlanan bir süreç yaşamıştı.

Şimdilerde 36 yaşında olan Miraloğlu, 84 yaşındaki eşi ile beşinci kez tüp bebek tedavisi gördüğü iddia edildi.

Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu anne oluyor - 4

BEBEK BEKLİYOR

Miraloğlu'na 2 Ocak tarihinde embriyo transferi yapıldığı öne sürüldü. İddialara göre, ünlü ismin tedavisi sonuç verdi ve kendisi hamile olduğunu duyurdu.

Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu anne oluyor - 5

YAŞÇA BÜYÜK EŞİYLE TATİLE ÇIKTI

Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick ile bu durumu kutlamak için 1 haftalığına Miami tatiline çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

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