Kendisinden 63 yaş büyük bir adamla aşk yaşadığını söyleyen sosyal medya fenomeni tepki çekti

Tiktok ve Instagram'da binlerce takipçisi bulunan Torontolu fenomen Bronwin Aurora, 85 yaşında bir adamla aşk yaşadığını ilan edince ortalık karıştı. Bazı takipçileri genç fenomene, bu yaptığının yanlış olduğunu söylerken, bazıları ise bunun bir kurgu olduğunu iddia etti.