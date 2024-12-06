Kendisinden 63 yaş büyük bir adamla aşk yaşadığını söyleyen sosyal medya fenomeni tepki çekti

Kanadalı sosyal medya fenomeni Bronwin Aurora'nın, 85 yaşında bir adamla aşk yaşadığını açıklaması tepki çekti. 22 yaşındaki Aurora, kendisinden 63 yaş büyük sevgilisiyle samimi pozlarını da paylaştı.

Kendisinden 63 yaş büyük bir adamla aşk yaşadığını söyleyen sosyal medya fenomeni tepki çekti - 1

Tiktok ve Instagram'da binlerce takipçisi bulunan Torontolu fenomen Bronwin Aurora, 85 yaşında bir adamla aşk yaşadığını ilan edince ortalık karıştı. Bazı takipçileri genç fenomene, bu yaptığının yanlış olduğunu söylerken, bazıları ise bunun bir kurgu olduğunu iddia etti.

N-LIFE HABERLERİ

Kendisinden 63 yaş büyük bir adamla aşk yaşadığını söyleyen sosyal medya fenomeni tepki çekti - 2

Erkek arkadaşı olduğunu öne sürdüğü yaşlı adamla poz veren Bronwin Aurora, ''Partnerim, beni maddi olarak destekliyor. İkimiz de bu durumdan memnunuz'' açıklamasını yaptı.

Kendisinden 63 yaş büyük bir adamla aşk yaşadığını söyleyen sosyal medya fenomeni tepki çekti - 3

Gelen tepkileri önemsemeyen 22 yaşındaki fenomen, hastane yatağındaki sevgilisinin yanında dans ettiği anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Aurora, paylaşımına ''Sizce fişi çekmeli miyim?'' notunu düştü.

Kendisinden 63 yaş büyük bir adamla aşk yaşadığını söyleyen sosyal medya fenomeni tepki çekti - 4

Sevgilisiyle cinsel bir birliktelik yaşamadığını belirten Bronwin Aurora, ''Ben alışverişe çıkarıyor, birlikte vakit geçiriyoruz'' ifadelerini kullandı.

Kendisinden 63 yaş büyük bir adamla aşk yaşadığını söyleyen sosyal medya fenomeni tepki çekti - 5

Kanadalı TikTok yıldızının paylaşımına tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Umarım, tüm mal varlığını çocuklarına bırakır'' ve ''Gerçekten çirkin bir durum'' gibi yorumlar yaptı.

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