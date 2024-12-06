Kendisinden 63 yaş büyük bir adamla aşk yaşadığını söyleyen sosyal medya fenomeni tepki çekti
Kanadalı sosyal medya fenomeni Bronwin Aurora'nın, 85 yaşında bir adamla aşk yaşadığını açıklaması tepki çekti. 22 yaşındaki Aurora, kendisinden 63 yaş büyük sevgilisiyle samimi pozlarını da paylaştı.
Tiktok ve Instagram'da binlerce takipçisi bulunan Torontolu fenomen Bronwin Aurora, 85 yaşında bir adamla aşk yaşadığını ilan edince ortalık karıştı. Bazı takipçileri genç fenomene, bu yaptığının yanlış olduğunu söylerken, bazıları ise bunun bir kurgu olduğunu iddia etti.