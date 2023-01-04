Kendisiyle poz vermeye çalışan hayranının telefonunu fırlatan Bad Bunny'den açıklama

Önceki gün Twitter'da paylaşılan videoda, yolda yürürken bir kadın hayranının yanına gelip onayı olmadan Bad Bunny ile fotoğraf çekmeye çalıştığı, ünlü rapçinin de telefonu alıp fırlatarak tepki verdiği görüldü.
Milyonlarca görüntülenen ve kısa sürede gündem olan videonun ardından Bad Bunny, kendini savunduğu bir açıklama yaptı.
Independent Türkçe'nin haberine göre; 28 yaşındaki rapçi, açıklamasında; "Selam vermek, bir şey söylemek ya da sadece benimle tanışmak için yanıma gelen herkese saygıyla yaklaşırım" dedi.
Bad Bunny, sözlerine "Telefonlarını yüzüme dayamaya gelenleriyse saygısızlık olarak görürüm ve ona göre davranırım" diye devam etti.
Sosyal medya kullanıcıları, Bad Bunny'ye yapılanın saygısızca olduğuna katılsa da, rapçinin aşırı tepki verdiğine dair yorumlar yaptı.
Bir kullanıcı, "Özel alanına girilmemesini istemesini anlıyorum ama bu kadar ünlüyken normal bir hayat yaşamayı umarak dışarı çıkamaz" derken, başka biri de "Temsilcileri kadına yeni telefon almalı" dedi.
Bir diğeri de "Kadın ne demiş olursa olsun, telefonunu fırlatmaya hakkı yok" ifadelerini kullandı.
Bad Bunny'yi savunan hayranlarıysa, ünlü rapçinin çok yorgun olduğunu ve anlayışla yaklaşılması gerektiğini savundu.
2022'de Spotify'da en çok dinlenen isim olan Bad Bunny, geçen ay Billboard'a konuşmuştu.
Ünlü rapçi, 2022'deki devasa dünya turnesinin ardından bu yıl biraz geri çekileceğini söylemişti.