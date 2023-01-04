Kendisiyle poz vermeye çalışan hayranının telefonunu fırlatan Bad Bunny'den açıklama

"TELEFONUNU FIRLATMAYA HAKKI YOK"

Bir kullanıcı, "Özel alanına girilmemesini istemesini anlıyorum ama bu kadar ünlüyken normal bir hayat yaşamayı umarak dışarı çıkamaz" derken, başka biri de "Temsilcileri kadına yeni telefon almalı" dedi.

Bir diğeri de "Kadın ne demiş olursa olsun, telefonunu fırlatmaya hakkı yok" ifadelerini kullandı.