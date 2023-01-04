Kendisiyle poz vermeye çalışan hayranının telefonunu fırlatan Bad Bunny'den açıklama

Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny, Dominik Cumhuriyeti'nde kendisiyle fotoğraf çekmeye çalışan bir hayranının telefonunu suya fırlattı. Ünlü ismin hamlesi sosyal medyada gündem olurken, Bunny kendini savunan bir açıklama yaptı.

Kendisiyle poz vermeye çalışan hayranının telefonunu fırlatan Bad Bunny'den açıklama - 1

Önceki gün Twitter'da paylaşılan videoda, yolda yürürken bir kadın hayranının yanına gelip onayı olmadan Bad Bunny ile fotoğraf çekmeye çalıştığı, ünlü rapçinin de telefonu alıp fırlatarak tepki verdiği görüldü.

Kendisiyle poz vermeye çalışan hayranının telefonunu fırlatan Bad Bunny'den açıklama - 2

Milyonlarca görüntülenen ve kısa sürede gündem olan videonun ardından Bad Bunny, kendini savunduğu bir açıklama yaptı.

Kendisiyle poz vermeye çalışan hayranının telefonunu fırlatan Bad Bunny'den açıklama - 3

"SAYGISIZLIK YAPILIRSA ONA GÖRE DAVRANIRIM"

Independent Türkçe'nin haberine göre; 28 yaşındaki rapçi, açıklamasında; "Selam vermek, bir şey söylemek ya da sadece benimle tanışmak için yanıma gelen herkese saygıyla yaklaşırım" dedi.

Kendisiyle poz vermeye çalışan hayranının telefonunu fırlatan Bad Bunny'den açıklama - 4

Bad Bunny, sözlerine "Telefonlarını yüzüme dayamaya gelenleriyse saygısızlık olarak görürüm ve ona göre davranırım" diye devam etti.

Kendisiyle poz vermeye çalışan hayranının telefonunu fırlatan Bad Bunny'den açıklama - 5

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medya kullanıcıları, Bad Bunny'ye yapılanın saygısızca olduğuna katılsa da, rapçinin aşırı tepki verdiğine dair yorumlar yaptı.

Kendisiyle poz vermeye çalışan hayranının telefonunu fırlatan Bad Bunny'den açıklama - 6

"TELEFONUNU FIRLATMAYA HAKKI YOK"

Bir kullanıcı, "Özel alanına girilmemesini istemesini anlıyorum ama bu kadar ünlüyken normal bir hayat yaşamayı umarak dışarı çıkamaz" derken, başka biri de "Temsilcileri kadına yeni telefon almalı" dedi.

Bir diğeri de "Kadın ne demiş olursa olsun, telefonunu fırlatmaya hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Kendisiyle poz vermeye çalışan hayranının telefonunu fırlatan Bad Bunny'den açıklama - 7

Bad Bunny'yi savunan hayranlarıysa, ünlü rapçinin çok yorgun olduğunu ve anlayışla yaklaşılması gerektiğini savundu.

Kendisiyle poz vermeye çalışan hayranının telefonunu fırlatan Bad Bunny'den açıklama - 8

GERİ ÇEKİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

2022'de Spotify'da en çok dinlenen isim olan Bad Bunny, geçen ay Billboard'a konuşmuştu.

Ünlü rapçi, 2022'deki devasa dünya turnesinin ardından bu yıl biraz geri çekileceğini söylemişti.

N-LIFE HABERLERİ

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