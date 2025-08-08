Kerem Alışık annesi Çolpan İlhan'ı andı: Sevgin varlığımızın en büyük kanıtı

Ünlü oyuncu Kerem Alışık, 2014'te hayatını kaybeden annesi Çolpan İlhan'ı doğum gününde duygusal bir paylaşımla andı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Çolpan İlhan, 25 Temmuz 2014'te geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşasaydı bugün 89 yaşına basacak olan Çolpan İlhan'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Kerem Alışık, annesini doğum gününde duygusal bir paylaşımla andı.

"MİS KOKULU ÇOLPAN YILDIZIMIZ"

Kerem Alışık, annesinin görüntülerinin yer aldığı videoyu şu sözlerle paylaştı:

"Bir Attila İlhan şiirinden çıkmıştı sanki... Elinde kaçak bir yağmur'un Eylül'ü... Alnı ak, yüzü pak., kaşı kirpiği serin... Öylesine asil öylesine zarif. Gözleri çağlayan'dan derin. Gözyaşının bir damlası umut, bir damlası sevda. Gelincik çiçeği vardı saçlarında. Örümcek ağı gibi ince. Ana bağrı kadar temiz. Ah bizim mis kokulu Çolpan yıldızımız. Kalbimize bıçak gibi saplanan özlemin ile gezeriz. Sevgin varlığımızın en büyük kanıtı. İyi ki doğdun. İyi ki vardın, iyi ki varsın. Evimizin yuvamızın mukaddes yüzlü Çolpan İlhan'ı."

TORUNU DA PAYLAŞTI

Kerem Alışık'ın Sibel Turnagöl ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sadri Alışık ise babaannesinin doğum gününü "İyi ki doğdun Çolpan Yıldızı" sözleriyle kutladı.

ÇOLPAN İLHAN KİMDİR?

Yeşilçam filmlerinin usta oyuncusu Çolpan İlhan, oynadığı sinema filmleriyle ve "Tatlı Hayat" dizisindeki "Feraye" rolüyle hatırlanıyor. Ressam ve tiyatro eğitmeni de olan İlhan, Muharrem Bedrettin İlhan ile Perihan İlhan'ın kızı olarak 8 Ağustos 1936'da İzmir'de dünyaya geldi.

Eşi Sadri Alışık 1995'te hayatını kaybettikten sonra 1997'de Sadri Alışık Tiyatrosu'nu açan İlhan, oğlu Kerem Alışık ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde sanatçı gençlere destek oldu.

Çolpan İlhan, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı. Tatlı Hayat dizisinde oynadığı Feraye rolüyle 2001'de televizyon izleyicisinin beğenisini kazanan oyuncu, 25 Temmuz 2014'te hayatını kaybetti.

