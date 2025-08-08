Kerem Alışık annesi Çolpan İlhan'ı andı: Sevgin varlığımızın en büyük kanıtı

"MİS KOKULU ÇOLPAN YILDIZIMIZ"

Kerem Alışık, annesinin görüntülerinin yer aldığı videoyu şu sözlerle paylaştı:

"Bir Attila İlhan şiirinden çıkmıştı sanki... Elinde kaçak bir yağmur'un Eylül'ü... Alnı ak, yüzü pak., kaşı kirpiği serin... Öylesine asil öylesine zarif. Gözleri çağlayan'dan derin. Gözyaşının bir damlası umut, bir damlası sevda. Gelincik çiçeği vardı saçlarında. Örümcek ağı gibi ince. Ana bağrı kadar temiz. Ah bizim mis kokulu Çolpan yıldızımız. Kalbimize bıçak gibi saplanan özlemin ile gezeriz. Sevgin varlığımızın en büyük kanıtı. İyi ki doğdun. İyi ki vardın, iyi ki varsın. Evimizin yuvamızın mukaddes yüzlü Çolpan İlhan'ı."