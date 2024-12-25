Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ı anlattı: Beni uyurken severdi

Son olarak Akıldan Kalbe filminde rol alan Kerem Alışık, 1995 yılında hayatını kaybeden babası Sadri Alışık ile ilgili itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu, babasının sert bir adam olduğunu söylerken; Arif V 216 filmideki vedalaşma sahnesinde yaşadıklarını da anlattı.

Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ı anlattı: Beni uyurken severdi - 1

Bir süredir Evrim Alasya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen usta oyuncu Kerem Alışık, Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan Alışık, annesiyle babasının gölgesinde kalmamak için çok çabaladığını itiraf etti.

N-LIFE HABERLERİ

Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ı anlattı: Beni uyurken severdi - 2

"ANNEMLE BABAMIN GÖLGESİNDE KALMAMAK İÇİN ÇOK ÇABALADIM"

Babasının Sadri Alışık, annesinin Çolpan İlhan, dayısının Atilla İlhan olması sebebiyle çok şanslı olduğunu söyleyen Kerem Alışık, bunun olumsuz bir tarafı da olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Kendini kanıtlamak için iki kere mücadele ediyorsun. Çünkü aile şansından dolayı olumsuz düşünceler olabiliyor. Ben iyi not aldım, 'babasının oğlu' dediler. Profesyonel futbol oynadım yine öyle dediler. Bu yüzden onu aşmak için daha çok çabalıyorsun. Sonuçta gölgede kalanın gölgesi olmaz."

Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ı anlattı: Beni uyurken severdi - 3

HAYATTAKİ İLKELERİ: MERAK VE SORU SORMAK

Candaş Tolga Işık'ın "Çok başarılı adamların oğulları genelde çok başarısız oluyor. İstisnalar var tabii siz onlardan birisiniz. Bunu nasıl başardınız?" sorusu üzerine Kerem Alışık, "Bu biraz gene aileden öğrendiğim bir şey. Ben daha çok küçük yaşta annemle, babam sayesinde öğrendim kendim çabalamam gerektiğini. Çalışmak benim hayat arkadaşım oldu. Bizim evimiz bir konservatuvardı. Mesleğin derinliklerini, kendi başına olabilmeyi orada öğrendim. Merak ve soru sormak, hayattaki ilkelerim. Hep satın alınamayan şeyleri sevdim" yanıtını verdi.

Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ı anlattı: Beni uyurken severdi - 4

"ZENGİN ÇOCUĞU MANTIĞIYLA BÜYÜMEDİM"

"Ailemden dolayı önüme hep engeller çıktı" diyen Kerem Alışık, sabrın ve umut etmenin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

"Ben zengin çocuğu mantığıyla büyümedim" diyen Kerem Alışık, hep varlık içinde yoklukla, sokakta büyüdüğünü belirtti.

Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ı anlattı: Beni uyurken severdi - 5

"BABAM SERT BİR ADAMDI"

Babası Sadri Alışık'ın çok entresan, disiplinli ve otoriter olduğunu söyleyen Alışık, "Annem benim önüme muz, elma, portakal koyardı. Babam ona 'Ne yapıyorsun sen? Birini koy tabağa. Ne bulursa onu yiyecek' derdi Böyle hayatın gerçeğiyle büyüdüğünüz zaman her şeyi öğreniyorsunuz" diye konuştu.

Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ı anlattı: Beni uyurken severdi - 6

HAYATTAKİ EN BÜYÜK KEŞKESİ

Kerem Alışık, hayattaki en büyük keşkesini "Benim babama sanatımla dokunamamam, babamın sanatımı görememesi sinemde yara. Bu benim en büyük pişmanlığımdır" sözleriyle anlattı.

Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ı anlattı: Beni uyurken severdi - 7

1995 yılında kaybettiği babası Sadri Alışık hakkında da konuşan Kerem Alışık, "Sert bir adamdı. Disiplinliydi, otoriterdi. Babam beni hep uyurken severdi" ifadelerini kullandı.

Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ı anlattı: Beni uyurken severdi - 8

"ÇOK ZOR BİR SAHNEYDİ, SÜREKLİ GÖZLERİM DOLDU"

Arif V 216'da babasına veda ettiği sahneyi anlatan Kerem Alışık, "Çok zor bir sahneydi o. Cem onu çok güzel yazmıştı ama o helalleşme yoktu. Ben, Cem'e 'Oraya bir baba oğul vedalaşması ekleyelim' dedim. O da kabul etti. Sahneyi çekerken Mert'i gördüm ama babama çok benzemişti. Sürekli gözlerim doluyor, çekimi defalarca durdurduk. Çok zor ama güzeldi" dedi.

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