Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ı anlattı: Beni uyurken severdi
Son olarak Akıldan Kalbe filminde rol alan Kerem Alışık, 1995 yılında hayatını kaybeden babası Sadri Alışık ile ilgili itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu, babasının sert bir adam olduğunu söylerken; Arif V 216 filmideki vedalaşma sahnesinde yaşadıklarını da anlattı.
Bir süredir Evrim Alasya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen usta oyuncu Kerem Alışık, Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan Alışık, annesiyle babasının gölgesinde kalmamak için çok çabaladığını itiraf etti.