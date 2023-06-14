Kevin Costner'ın eski eşi evden taşınmayı reddediyor
"Kurtlarla Dans", "Gitmesine İzin Ver" ve "Bodyguard" gibi filmlerle tanınan usta oyuncu Kevin Costner ile 18 yıllık eşi ayrılık kararı almıştı. Costner'ın eski eşi Christine Baumgartner'ın evden taşınmayı reddettiği iddia ediliyor.
Hollywood'un ünlü simalarından Kevin Costner ile eşi geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı aldıklarını duyurdu.
Costner ile 18 yıllık eşi Christine Baumgartner'ın boşanma sürecinde bazı sorunlar olduğu iddia ediliyor.