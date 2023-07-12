Kevin Costner'ın ödeyeceği nafaka tutarı belli oldu

"BEN YOKKEN BOŞANACAĞIMIZI SÖYLEDİ"

Öte yandan, Christine Baumgartner, çocuklarının boşanacaklarını nasıl öğrendiğini açıklamıştı. Daily Mail'in haberine göre, Costner çocuklarına boşanma haberini Zoom görüşmesinde verdi.

Costner ile üç çocuğu olan Baumgartner "24 yıllık ilişkiden sonra, Las Vegas'ta bir otel odasındayken Kevin üç çocuğumuza 10 dakikalık bir Zoom görüşmesinde ayrılacağımızı söyledi. Ben yokken" ifadelerini kullandı.

Costner'ın eski eşi "5 gün sonra eve geleceği halde neden bir Zoom görüşmesinde bu konuşmayı yaptığını hala anlamış değilim" dedi.