Kevin Costner'ın ödeyeceği nafaka tutarı belli oldu
Hollywood'un ünlü simalarından Kevin Costner ile eşi geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu. Costner'ın eski eşi Christine Baumgartner'a ödeyeceği nafaka tutarı belli oldu.
"Kurtlarla Dans", "Gitmesine İzin Ver" ve "Bodyguard" gibi filmlerle tanınan usta oyuncu Kevin Costner ile 18 yıllık eşi ayrılık kararı almıştı.
Ünlü oyuncunun, Christine Baumgartner'a ne kadar nafaka ödeyeceği ortaya çıktı.
68 yaşındaki Costner, Baumgartner'a aylık 129 bin 755 dolar ödeyecek.