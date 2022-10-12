Kevin Spacey hakkında 19 yaşındaki John Barrowman'ı taciz iddiası mahkemede

ABD'li aktör Kevin Spacey, yıllar önce daha 14 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden aktör Anthony Rapp’in (51) açtığı dava için ikinci kez mahkeme karşısına çıktı. İki Oscar ödüllü 63 yaşındaki Spacey'nin, 1986 yılında 19 yaşında olan John Barrowman (55) ile flört edip onunla ilişkiye girdiği de aynı duruşmada dile getirildi.

Ünlü oyuncunun avukatları, çift arasında “uygunsuz bir şey olmadığını”, sadece flört ettiklerini söylerken, Barrowman ile Rapp’in lise arkadaşı olduğu öğrenildi.