Kevin Spacey hakkında 19 yaşındaki John Barrowman'ı taciz iddiası mahkemede

ABD'li aktör Kevin Spacey, yıllar önce daha 14 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden aktör Anthony Rapp’in (51) açtığı dava için ikinci kez mahkeme karşısına çıktı. İki Oscar ödüllü 63 yaşındaki Spacey'nin, 1986 yılında 19 yaşında olan John Barrowman (55) ile flört edip onunla ilişkiye girdiği de aynı duruşmada dile getirildi.
Ünlü oyuncunun avukatları, çift arasında “uygunsuz bir şey olmadığını”, sadece flört ettiklerini söylerken, Barrowman ile Rapp’in lise arkadaşı olduğu öğrenildi.
Mahkemede, John Barrowman (fotoğrafta) ile Spacey'nin, Hollywood yıldızı ile New York'taki bir tiyatronun kulisinde tanıştıkları, Rapp'in de o gece orada olduğu anlatıldı.
Bu tanışmanın, o sırada 14 yaşında olan Rapp'in, bir partide Kevin Spacey tarafından "istenmeyen bir cinsel davranışa" maruz kaldığını iddia ettiği olaydan önce olduğu belirtildi.
Mahkemede Spacey’nin tanıştıkları gün hem Barrowman’ı hem de Rapp’i akşam yemeğine ve daha sonra da gece kulübüne davet ettiği öğrenildi.
Spacey’nin avukatı Jennifer Keller, mahkemede ünlü aktörün, Anthony Rapp’e (fotoğrafta) alkol teklif etmediğini ve ikilinin asla yalnız kalmadıklarını söyledi. Rapp ise bu söylenenleri kabul etti.
'Star Trek: Discovery' dizisi yıldızı Rapp, Spacey tarafından 1980'li yıllarda Broadway'de farklı yer ve zamanlarda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.
Spacey, daha önce Rapp'in iddiasını Twitter'dan yanıtlamış, olayı hatırlamadığını belirterek, “son derece uygunsuz sarhoş davranış” için özür dilemişti.
Spacey daha önce İngiltere'de 2005-2013 arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını reddetmiş, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusetts'te mahkeme tarafından düşürülmüştü.
ABD New York Güney Bölge Mahkemesi’nde görülen davanın iki hafta sürmesi bekleniyor.