Kevin Spacey ile Katar'da buluşan Burak Özçivit'e tepki

Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da Amerikalı oyuncu Kevin Spacey ile buluştu.
Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da maç izlemek için bir araya üçlü, müsabaka öncesi sohbet etti.
Burak Özçivit, dünyaca ünlü aktörle bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Özçivit'in paylaşımları sosyal medyada pek çok yorum aldı. 37 yaşındaki Özçivit'in hayranları, Spacey'nin hakkında çıkan cinsel saldırı suçlamalarını hatırlatarak buluşmaya tepki gösterdi.
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Fahriye Evcen de eşinin fotoğraflarına kayıtsız kalmadı. Evcen, Özçivit'in paylaşımına kalp emojisi koydu. Ancak takipçileri Evcen'in fotoğraflara yaptığı bu yorumu da eleştirdi.
Özçivit'in takipçilerinden bazılarının yorumları şöyle oldu:
"14 yaşında bir çocuk dahil olmak üzere onlarca kişi tarafından cinsel tacizle suçlanan Kevin Spacey ile fotoğraf paylaşmak da nedir!"
"Aralarında çocuk da bulunan 10’larca kişiyi tacizle suçlanan ve bu suçlamalar doğrultusunda Netflix'ten kovulan bir kişi ile neden fotoğraf paylaşıyorsunuz?"
"Bu Kevin cinsel tacizden 30 suçu bulunan adam değil mi? Bu insanla aynı karede olmanız utanç verici."
Burak Özçivit, takipçilerinin eleştirilerini yanıtsız bıraktı. Kevin Spacey ile çekilen fotoğraflarını da sosyal medyadan kaldırmadı.
Oscar ödüllü 63 yaşındaki oyuncu Kevin Spacey, biri 14 yaşında bir çocuk olmak üzere birden fazla cinsel taciz ve saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Netflix, cinsel taciz suçlamalarının ardından Spacey’i başrolünde yer aldığı House of Cards dizisinden çıkarmıştı.
Spacey, hakkındaki cinsel saldırı ve taciz suçlamalarını birçok defa reddetmişti. Spacey’nin son olarak Anthony Rapp isimli oyuncuya 14 yaşındayken cinsel saldırıda bulunduğuna ilişkin dava düşürülmüştü.
Hakkında kasım ayında yeni iddialar ortaya atılan Spacey, İngiltere ve Galler'deki başlıca savcılık makamı olan Kraliyet Savcılığı Servisi'nin açtığı yedi cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacak.
Hakkında çıkan suçlamalar nedeniyle beyazperdeden ve kamuoyundan uzun bir süre uzak kalan Spacey, 16 Ocak’ta İtalya’nın Turin şehrinde düzenlenen National Museum of Cinema etkinliğinde konuşmacı olarak yer alacak. Oyuncu aynı zamanda Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün de sahibi olacak.