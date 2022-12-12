Kevin Spacey ile Katar'da buluşan Burak Özçivit'e tepki

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Fahriye Evcen de eşinin fotoğraflarına kayıtsız kalmadı. Evcen, Özçivit'in paylaşımına kalp emojisi koydu. Ancak takipçileri Evcen'in fotoğraflara yaptığı bu yorumu da eleştirdi.

Özçivit'in takipçilerinden bazılarının yorumları şöyle oldu:

"14 yaşında bir çocuk dahil olmak üzere onlarca kişi tarafından cinsel tacizle suçlanan Kevin Spacey ile fotoğraf paylaşmak da nedir!"

"Aralarında çocuk da bulunan 10’larca kişiyi tacizle suçlanan ve bu suçlamalar doğrultusunda Netflix'ten kovulan bir kişi ile neden fotoğraf paylaşıyorsunuz?"

"Bu Kevin cinsel tacizden 30 suçu bulunan adam değil mi? Bu insanla aynı karede olmanız utanç verici."