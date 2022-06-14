Kevin Spacey İngiltere'de yargılanacak

Haberler | 14.06.2022 - 11:49

Üç erkeğe cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya olan yıldız oyuncu Kevin Spacey İngiltere'de yargılanacak.

Kevin Spacey İngiltere'de yargılanacak - 1

İngiltere Kraliyet Savcılığı (CPS), oyuncu Kevin Spacey'in üç erkeğe karşı cinsel dört ayrı cinsel taciz vakasıyla suçlandığını doğruladı.

Kevin Spacey İngiltere'de yargılanacak - 2

Olayların üçünün Londra'da, birinin ise İngiltere'nin batısındaki Gloucestershire kentinde meydana geldiği belirtildi.

Kevin Spacey İngiltere'de yargılanacak - 3

Şikayetlerden birinin ise rıza dışı cinsel birliktelik olduğu olduğu kaydedildi.

Kevin Spacey İngiltere'de yargılanacak - 4

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Spacey perşembe günü yerel saatle 10:00'da Londra'da mahkemeye çıkacak.

Kevin Spacey İngiltere'de yargılanacak - 5

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Spacey, mahkemeye çıkacağını ve masumiyetini kanıtlayacağını ifade etmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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