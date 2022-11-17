Kevin Spacey yeni cinsel taciz suçlamalarıyla gündemde

SUÇSUZ BULUNDU

Öte yandan, beş erkek ve altı kadından oluşan jüri geçtiğimiz ekim ayında Oscar ödüllü oyuncunun Anthony Rapp'in iddialarından sorumlu tutulamayacağı yönünde karar vermişti. Mahkeme çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyen 63 yaşındaki aktör, hızlı adımlarla aracına binerek uzaklaştı.





ANTHONY RAPP'İN İDDİASI



Şimdilerde "Star Trek: Discovery" dizisinde oynayan 51 yaşındaki Rapp, iki Oscar ve çok sayıda büyük ödüle sahip Spacey tarafından, 14 yaşındayken Broadway'da farklı yer ve zamanlarda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.



Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını birçok defa reddeden Spacey, Rapp'in iddiasını Twitter'dan yanıtlamış, olayı hatırlamadığını belirterek, "son derece uygunsuz sarhoş davranış" için özür dilediğini ifade etmişti.



Spacey daha önce İngiltere'de 2005-2013 arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını reddetmiş, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusetts'te mahkeme tarafından düşürülmüştü.