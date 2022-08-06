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Kevin Spacey'e tazminat cezası

Haberler | 06.08.2022 - 09:38

Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanan Kevin Spacey, Frank Underwood karakterini canlandırdığı House of Cards dizinin yapımcısı MRC'ye 31 milyon dolar ödeyecek.

Kevin Spacey'e tazminat cezası - 1

House of Cards dizisinin yapım şirketi, hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle,Amerikalı aktör Kevin Spacey ile ilişiğini kesmişti.


Kevin Spacey'e tazminat cezası - 2

Bunun üzerine dizinin yeni sezonu ertelendi, senaryosu yeniden yazıldı bölümler tekrar çekildi.


Kevin Spacey'e tazminat cezası - 3

Şirket Kasım ayında Amerikalı aktöre tazminat davası açtı.


Kevin Spacey'e tazminat cezası - 4

Mahkeme, Spacey'in yapım şirketine 29 milyon 500 bin dolar tazminat ve avukat masrafları olarak 1 milyon 400 bin dolar ödemesine karar verdi.


Kevin Spacey'e tazminat cezası - 5

Spacey bu karara itiraz etse de itirazı mahkeme nezdinde karşılık bulmadı.

N-LIFE HABERLERİ

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