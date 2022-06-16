Londra'da hakim karşısına çıkan Kevin Spacey kefaletle serbest bırakıldı

Haberler - ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı | 16.06.2022 - 12:50 - Son Güncelleme : 16.06.2022 - 13:58

ABD'li aktör Kevin Spacey, cinsel taciz suçlamasıyla Londra’da Westminster Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Beş ayrı cinsel suçtan yargılanan ünlü oyuncu, kefaletle serbest bırakıldı.

Londra'da hakim karşısına çıkan Kevin Spacey kefaletle serbest bırakıldı - 1

Cinsel taciz suçlamasıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da hakim karşısına çıkan Amerikalı aktör Kevin Spacey, kefaletle serbest bırakıldı.

esnasında Westminister Sulh Hakimi oyuncuya yöneltilen tüm suçlamaları okudu. Hakim, suçlamaları reddeden Spacey için kefaletle serbest bırakılma kararı verdi.

Londra'da hakim karşısına çıkan Kevin Spacey kefaletle serbest bırakıldı - 2

Oscar ödüllü 62 yaşındaki aktör, dört cinsel istismar ve bir kişiyle rızası olmadan cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.

Londra'da hakim karşısına çıkan Kevin Spacey kefaletle serbest bırakıldı - 3

ÜÇ ERKEK TARAFINDAN SUÇLANDI

Aktöre, Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne gelişinde avukatları ve iki polis memuru eşlik etti.

İddia edilen suçlamaların, 2005-2013 döneminde Londra ve Gloucestershire'da gerçekleştiği ve şikayetlerin şu anda 30'lu ve 40'lı yaşlarında olan üç erkek tarafından yapıldığı belirtildi.

Londra'da hakim karşısına çıkan Kevin Spacey kefaletle serbest bırakıldı - 4

"MASUMİYETİMİ KANITLAYACAĞIMA EMİNİM"

Spacey, polisin soruşturma başlatmasının ardından geçen ay ABC kanalına yaptığı açıklamada, "En kısa sürede İngiltere'de gönüllü olarak mahkemeye çıkacağım ve kendimi bu suçlamalara karşı savunacağım. Masumiyetimi kanıtlayacağıma eminim" demişti.

Londra'da hakim karşısına çıkan Kevin Spacey kefaletle serbest bırakıldı - 5

Spacey, American Beauty, The Usual Suspects ve House of Cards'ta aldığı rollerle tanınıyor.

Londra'da hakim karşısına çıkan Kevin Spacey kefaletle serbest bırakıldı - 6

İKİ OSCAR ÖDÜLLÜ

'Olağan Şüpheliler’ filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu‘Amerikan Güzeli’ ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan Spacey, son olarak House of Cards dizisinde Amerika Başbakanı Frank Underwood’u canlandırmıştı.

Londra'da hakim karşısına çıkan Kevin Spacey kefaletle serbest bırakıldı - 7

HOLLYWOOD'A ARA VERDİ

Hakkında çıkan suçlamaların ardından Hollywood’dan uzak kalmayı tercih eden oyuncu, Cannes’da gösterime giren Peter Five Eight adlı filmde küçük bir rolde yer almıştı.

Londra'da hakim karşısına çıkan Kevin Spacey kefaletle serbest bırakıldı - 8
Londra'da hakim karşısına çıkan Kevin Spacey kefaletle serbest bırakıldı - 9
Londra'da hakim karşısına çıkan Kevin Spacey kefaletle serbest bırakıldı - 10

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