Londra'da hakim karşısına çıkan Kevin Spacey kefaletle serbest bırakıldı

ÜÇ ERKEK TARAFINDAN SUÇLANDI

Aktöre, Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne gelişinde avukatları ve iki polis memuru eşlik etti.

İddia edilen suçlamaların, 2005-2013 döneminde Londra ve Gloucestershire'da gerçekleştiği ve şikayetlerin şu anda 30'lu ve 40'lı yaşlarında olan üç erkek tarafından yapıldığı belirtildi.