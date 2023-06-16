Khloe Kardashian oğlunun adını değiştiriyor

Khloe Kardashian, basketbolcu sevgilisi Tristan Thompson'dan dünyaya gelen ikinci çocuğu Tatum'un adını değiştirmek üzere mahkemeye başvurdu.

Khloe Kardashian oğlunun adını değiştiriyor - 1

Khloe Kardashian, oğlu Tatum'un adını değiştirmek üzere mahkemeye başvurdu.

Kardashian ailesinin 38 yaşındaki üyesi, basketbolcu sevgilisi Tristan Thompson'dan olan ikinci çocuğunun Ağustos 2022'de taşıyıcı anneden dünyaya geldiğini duyurmuştu.

Ailesiyle birlikte çektikleri "The Kardashians" adlı reality şov programıyla ünlenen TV yıldızı, programın mayıs ayındaki bölümünde oğlunun adını açıklamıştı. Ancak şimdi oğlunun adını değiştirmeye çalışıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Khloe Kardashian oğlunun adını değiştiriyor - 2

SOYADINI DEĞİŞTİRECEK

The Blast'ın haberine göre, mahkemeye başvuran Kardashian, oğlu Tatum'un soyadını değiştirecek. Mahkeme dosyalarında, Kardashian, oğlu Tatum'un soyadını sadece "Thompson" olacak şekilde değiştirmek istiyor. Çünkü doğum belgelerinde hem Kardashian hem de Thompson soyadları yer alıyordu.

Khloe Kardashian oğlunun adını değiştiriyor - 3

Mahkemeye sunulan dilekçede, "İsim değişikliği için başvuran davacılar, oğulları doğduğunda bir isim seçmemeye karar verdiler. Ancak şimdi oğullarıyla zaman geçirdikten sonra adını Tatum Thompson olarak belirlediler" denildi.

Khloe Kardashian oğlunun adını değiştiriyor - 4

SÜREKLİ ALDATTI

Kendisini ilk hamileliğinde aldattığı ortaya çıkan ve bir dargın bir barışık aşk yaşadığı basketbolcu Tristan Thompson ile birlikteliğinden 2018'de True adını verdiği bir kızı olan Khloe Kardashian, ikinci çocuğunu taşıyıcı anneden dünyaya getirdi.

Khloe Kardashian oğlunun adını değiştiriyor - 5

Tristan Thompson, Khloe Kardashian ile aşk yaşarken onu spor hocası Maralee Nichols ile aldattığı ortaya çıkınca işler değişmişti. Thompson'ın bu birliktelikten bir de bebek sahibi olduğu kanıtlanmıştı.

Ünlü basketbolcunun Nichols'ın dünyaya getirdiği bebeğin babası olduğu, yapılan DNA testiyle belli olmuştu. Bunun üzerine Thompson, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapmış, "Bugün yapılan babalık testi benim, Maralee Nichols'ın bebeğinin babası olduğumu kanıtladı. Eylemlerimin bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum. Babalığım ortaya çıktığına göre bu bebeği dostane bir şekilde büyütmek için sabırsızlanıyorum" demişti.

Khloe Kardashian oğlunun adını değiştiriyor - 6

DÖRT ÇOCUĞU VAR

Thompson'ın Jordan Craig ile birlikteliğinden Prince ve Maralee Nichols'dan dünyaya gelen bebeğinin yanı sıra Khloe Kardashian'dan iki çocuğuyla birlikte dört çocuğu bulunuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER