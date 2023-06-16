Khloe Kardashian oğlunun adını değiştiriyor
Khloe Kardashian, basketbolcu sevgilisi Tristan Thompson'dan dünyaya gelen ikinci çocuğu Tatum'un adını değiştirmek üzere mahkemeye başvurdu.
Khloe Kardashian, oğlu Tatum'un adını değiştirmek üzere mahkemeye başvurdu.
Kardashian ailesinin 38 yaşındaki üyesi, basketbolcu sevgilisi Tristan Thompson'dan olan ikinci çocuğunun Ağustos 2022'de taşıyıcı anneden dünyaya geldiğini duyurmuştu.
Ailesiyle birlikte çektikleri "The Kardashians" adlı reality şov programıyla ünlenen TV yıldızı, programın mayıs ayındaki bölümünde oğlunun adını açıklamıştı. Ancak şimdi oğlunun adını değiştirmeye çalışıyor.