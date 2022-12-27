Khloe Kardashian'dan oğluyla ilk paylaşım

Kendisini ilk hamileliğinde aldattığı ortaya çıkan basketbolcu Tristan Thompson birlikteliğinden True adında dört yaşında bir kızı olan Khloe Kardashian, ikinci kez anne olmuştu. Taşıyıcı anneden dünyaya geldiği öğrenilen bebeğin erkek olduğu açıklanmıştı.
Henüz oğlunun adını açıklamayan 38 yaşındaki Kardashian, bebeğiyle ilk pozunu paylaştı. Ünlü isim, oğlunu kucağındayken kızı True Thompson'ın elini tutarken çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Paylaşımına 'Mutlu Noeller' notunu düşen Khloe Kardashian'a takipçilerinden "Nihayet küçük adamınızın güzel bir resmi, şimdi onun adını öğrenmemiz gerekiyor", "Baby Thompson", "Bu yıl gördüğüm en güzel fotoğraf", "İşte bu bir aile portresi" gibi yorumlar yapıldı.
Khloe Kardashian, uzun süredir ikinci kez anne olmak istiyordu. Ancak eğer hamile kalırsa, ya kendisinin ya da bebeğinin hayatı tehlikeye girecekti.
Kardashian, daha önce Thompson ile ayrı kaldığı süreçte annesi Kris Jenner ile geleceği hakkında konuşmuştu. Henüz biriyle tekrar ilişki yaşamaya hazır olmadığını söyleyen Kardashian, yumurtalıklarını dondurma karar aldığını belirtmişti.
Öte yandan Tristan Thompson, Khloe Kardashian ile aşk yaşarken onu spor hocası Maralee Nichols ile aldattığı ortaya çıkınca durum değişmişti. Thompson'ın bu birliktelikten bir de bebek sahibi olduğu kanıtlanmıştı.
Ünlü basketbolcunun Nichols'ın dünyaya getirdiği bebeğin babası olduğu, yapılan DNA testiyle belli olmuştu. Bunun üzerine Thompson, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapmış, "Bugün yapılan babalık testi benim, Maralee Nichols'ın bebeğinin babası olduğumu kanıtladı. Eylemlerimin bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum. Babalığım ortaya çıktığına göre bu bebeği dostane bir şekilde büyütmek için sabırsızlanıyorum" demişti.
Thompson, ayrıca bu süreçte incittiği ve hayal kırıklığına uğrattığı herkesten de özür dilemişti.
Ünlü basketbolcu, defalarca kez aldatıp sonra da ayrıldığı eski sevgilisi Khloe Kardashian'dan da özel olarak af dilemişti. Thompson, kızı True'nun annesi Kardashian'a "Khloe sen bunu hak etmiyorsun!" sözleriyle seslenmişti. Basketbolcu, sonra da kendisinin sebep olduğu bu kalp ağrısını ve küçük düşürülmeyi hak etmediğini tekrarlamıştı. Tristan Thompson, Kardashian'a yönelik mesajını şu şekilde sürdürmüştü:
"Sana yıllar boyunca sergilediğim davranışları hak etmiyorsun. Bu davranışlarım, sana karşı olan kişisel görüşlerimle kesinlikle uyuşmuyor. Sana sonsuz saygım ve sevgim var."
Bu Thompson'un Khloe Kardashian'ı ilk aldatması değil. Thompson, daha önce de Kardashian'ın kardeşi Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods ile yakınlaşmıştı. Bu olay iki yakın arkadaş olan Jenner ile Woods'un arasını da açmıştı.