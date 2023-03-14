Khloe Kardashian'dan yeni bir Photoshop kazası

Kardashian ailesinin üçüncü kızı Khloe Kardashian, yeni bir Photoshop kazasıyla gündemde. 38 yaşındaki Amerikalı reality show yıldızı, 297 milyon takipçili Instagram sayfasına koyduğu fotoğraflarına yaptırdığı rötuş hatalarıyla dikkat çekti.
Kardashian'ın fotoğraflarından birinde bacağındaki aşırı incelik göze çarptı.
Bir başka fotoğrafında da bel kısmına yapılan inceltme rötuşundaki hata dikkat çekti.
Dolce & Gabbana'nın İlkbahar-Yaz 2023 koleksiyonundaki gümüş rengi elbiseyle poz veren Kardashian'ın takipçileri, ünlü isme, fotoğrafları silme ve orijinalini paylaşma çağrısı yaptı.
Geçtiğimiz yıllarda Khole Kardashian'ın, filtresiz fotoğrafı sosyal medyaya sızmıştı. Kardashian, ekibi aracılığıyla fotoğraflarının yayılmasını önlemeye çalışmış, ancak başarılı olamamıştı.
Kardashian, sosyal medyadaki tepkilere daha fazla dayanamayarak Instagram'da canlı yayın başlatmış ve soyunarak vücudunu göstermişti.
Kardashian, ardından "Mükemmel değilim ama size söz veriyorum, hayatımı her gün olabildiğince dürüst, empati ve nezaketle yaşamaya çalışacağım. Hata yapmıyorum demiyorum. Ama yalan söylemeyeceğim. Halkın benim için belirlediği imkansız standartlara ulaşmaya çalışmak neredeyse dayanılmaz" diye konuşmuştu.
Khloe Kardashian, hayranları tarafından sık sık estetik müdahaleler nedeniyle eleştiriler alıyor. Instagram’da kullandığı filtrelerin gerçekçi olmadığı yönünde de yorumlar alan Kardashian ile ilgili 2019 yılında da burun estetiği yaptırdığı yönünde spekülasyonlar çıkmış ancak bu konuda hiçbir açıklama yapılmamıştı.