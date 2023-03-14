Khloe Kardashian'dan yeni bir Photoshop kazası

Khloe Kardashian, hayranları tarafından sık sık estetik müdahaleler nedeniyle eleştiriler alıyor. Instagram’da kullandığı filtrelerin gerçekçi olmadığı yönünde de yorumlar alan Kardashian ile ilgili 2019 yılında da burun estetiği yaptırdığı yönünde spekülasyonlar çıkmış ancak bu konuda hiçbir açıklama yapılmamıştı.