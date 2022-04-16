Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık kuaföre gidip kızının borcunu ödedi

İşyeri sahibi Fuat Tanış “2 gün önce talihsiz bir olayla karşınıza geldik. Kibariye hanımın eşi Ali beyin de böyle bir durumdan haberi yokmuş. Kendisi de haberlerde duymuş. Geldi, ödemeyi yaptı. Böyle bir skandalla anılmaktan kendilerinin de çok üzgün olduklarını dile getirdiler.Neyse ki olay tatlıya bağlandı." diye konuştu.