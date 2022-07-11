Killa Hakan'dan sevindiren haber: Yoğun bakımdan çıktı

Haberler - ntv.com.tr | 11.07.2022 - 11:46 - Son Güncelleme : 11.07.2022 - 11:48
Almanya'da yaşayan 'Killa Hakan' lakaplı rap şarkıcısı Hakan Durmuş bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Şarkıcının meslektaşı Massaka, Hakan’ın yoğun bakımdan çıktığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Massaka sevindiren haberi, Hakan’ın hastane odasından fotoğrafını paylaşarak şu sözlerle duyurdu: “Allah’a çok şükür. Her şey yolunda. Dualarımız kabul oldu.”
Massaka, kısa bir süre önce meslektaşının son durumuyla ilgili, “Killa Hakan bildiğiniz gibi uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu. Son günlerde durumu ağırlaştı. Şu an hastanede ve durumu kötüleşti. Kendisi şu an komada. Biz Berlin'de yanındayız. Merak edip, arayan soran herkesten Allah razı olsun” demişti.
49 yaşındaki Hakan, geçtiğimiz mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarından şu sözlerle bahsetmişti:
“Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam”