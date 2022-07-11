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Killa Hakan'dan sevindiren haber: Yoğun bakımdan çıktı

Haberler - ntv.com.tr | 11.07.2022 - 11:46 - Son Güncelleme : 11.07.2022 - 11:48

Bir süredir yoğun bakımda tutulan 'Killa Hakan' adıyla tanınan rap şarkıcısı Hakan Durmuş'tan sevindiren haber geldi. Sağlık durumu iyiye giden şarkıcının meslektaşı Massaka, sanatçının hastaneden fotoğrafını paylaştı.

Killa Hakan'dan sevindiren haber: Yoğun bakımdan çıktı - 1

Almanya'da yaşayan 'Killa Hakan' lakaplı rap şarkıcısı Hakan Durmuş bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Killa Hakan'dan sevindiren haber: Yoğun bakımdan çıktı - 2

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Şarkıcının meslektaşı Massaka, Hakan’ın yoğun bakımdan çıktığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Killa Hakan'dan sevindiren haber: Yoğun bakımdan çıktı - 3

"HER ŞEY YOLUNDA DUALARIMIZ KABUL OLDU"

Massaka sevindiren haberi, Hakan’ın hastane odasından fotoğrafını paylaşarak şu sözlerle duyurdu: “Allah’a çok şükür. Her şey yolunda. Dualarımız kabul oldu.”

Killa Hakan'dan sevindiren haber: Yoğun bakımdan çıktı - 4

DURUMUNUN KÖTÜLEŞTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Massaka, kısa bir süre önce meslektaşının son durumuyla ilgili, “Killa Hakan bildiğiniz gibi uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu. Son günlerde durumu ağırlaştı. Şu an hastanede ve durumu kötüleşti. Kendisi şu an komada. Biz Berlin'de yanındayız. Merak edip, arayan soran herkesten Allah razı olsun” demişti.

Killa Hakan'dan sevindiren haber: Yoğun bakımdan çıktı - 5

"SAĞLIĞIM YERİNE GELSİN GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIM İNŞALLAH"

49 yaşındaki Hakan, geçtiğimiz mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarından şu sözlerle bahsetmişti:

“Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam”

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