Killa Hakan'dan sevindiren haber: Yoğun bakımdan çıktı

"SAĞLIĞIM YERİNE GELSİN GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIM İNŞALLAH"

49 yaşındaki Hakan, geçtiğimiz mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarından şu sözlerle bahsetmişti:

“Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam”