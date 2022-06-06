Killa Hakan'ın son durumuyla ilgili yeni açıklama

"İYİLEŞMEYE ÇALIŞIYORUM"

Almanya Kreuzberg'de yaşayan Killa Hakan, mart ayında yaptığı paylaşımda ameliyat olduğunu ve iyileşmeye çalıştığını ifade etmişti.

Killa Hakan yaptığı son paylaşımda şu sözleri dile getirmişti:

"Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…"