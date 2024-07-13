Kim Kardashian dünyanın en pahalı düğününde kurala uymadı!
Asya'nın en zengin iş adamı Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani, Mart ayından bu yana devam eden kutlamalarının ardından evleniyor. Çiftin düğününe katılan Amerikalı realite şov yıldızı Kim Kardashian, kıyafet kuralına uymadı.
Asya'nın en zengin iş adamı Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani'nin düğün etkinlikleri Hindistan'ın Mumbai kentinde başladı.
Anant ile ilaç devi Encore'un varisi Radhika Merchant'ın 4 günlük düğün töreni, Mart ayında başlayan ve Mark Zuckerberg ile Bill Gates'in de katıldığı gösterişli kutlamaların sonu anlamına geliyor.