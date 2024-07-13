Kim Kardashian dünyanın en pahalı düğününde kurala uymadı!

Asya'nın en zengin iş adamı Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani, Mart ayından bu yana devam eden kutlamalarının ardından evleniyor. Çiftin düğününe katılan Amerikalı realite şov yıldızı Kim Kardashian, kıyafet kuralına uymadı.

Kim Kardashian dünyanın en pahalı düğününde kurala uymadı! - 1

Asya'nın en zengin iş adamı Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani'nin düğün etkinlikleri Hindistan'ın Mumbai kentinde başladı.

Anant ile ilaç devi Encore'un varisi Radhika Merchant'ın 4 günlük düğün töreni, Mart ayında başlayan ve Mark Zuckerberg ile Bill Gates'in de katıldığı gösterişli kutlamaların sonu anlamına geliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kim Kardashian dünyanın en pahalı düğününde kurala uymadı! - 2

Hindistan'ın sayılı zenginlerinden olan Ambani ailesinin Pazartesi günü çalışanları için vereceği son resepsiyondan önce hafta sonu konukları için büyük bir resepsiyon verecek.

Ayrıca, ailenin konukları Mumbai’ye getirmek için 3 adet jet kiraladığı açıklandı.

Kim Kardashian dünyanın en pahalı düğününde kurala uymadı! - 3

Akşam saatlerinde başlayacak düğün merasiminden kentte günlük hayatın durma noktasına gelmesi bekleniyor.

Kent polisi düğünün gerçekleştirileceği alanın çevresinde de bazı trafik kısıtlamaları uygulanacağını duyurdu. 

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Kim Kardashian dünyanın en pahalı düğününde kurala uymadı! - 4

ÜNLÜLER GEÇİDİ

Çift, Rihanna ve Justin Bieber’in de sahne aldığı kutlamaların ardından komplekste geleneksel Hindu töreniyle evlenecek.

Dünyanın en zengin kişilerini de bir araya getirecek düğüne televizyon yıldızları Kim Kardashian ile Khloe Kardashian katıldı.

Kim Kardashian dünyanın en pahalı düğününde kurala uymadı! - 5

43 yaşındaki Kim Kardashian, diğer birçok konuk gibi geleneksel bir kıyafetle düğüne katıldı. Ancak Kardashian'ın renk seçimi tepkilerin odağı oldu.

Kim Kardashian dünyanın en pahalı düğününde kurala uymadı! - 6

People dergisinin haberine göre, Kardashian'ın kırmızı giyme tercihi, bazıları tarafından düğünün görgü kurallarına aykırı olarak değerlendirildi.

Kim Kardashian dünyanın en pahalı düğününde kurala uymadı! - 7

Konukların düğünlerde beyaz giymemeleri gerektiği anlayışına benzer şekilde, modern Hindu kutlamalarında kırmızı, genellikle gelin için ayrılır.

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