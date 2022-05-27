Kim Kardashian eski eşi Kanye West'in davranışları nedeniyle ailesinden özür diledi

Kanye West ile evliliğinden, ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere dört çocuğu olan Kim Kardashian da “İlişkimin ailem üzerindeki etkisinin farkındayım ve hiçbir zaman 'Özür dilerim çocuklar' deme fırsatım olmadı. Bunu çok uzun süre korudum, ama bunun bir daha başınıza gelmesine asla izin vermeyeceğim” dedi.

Kardashian, “Hayatımda ilk kez güçlü hissediyorum. Hiç kimsenin size ve bana kötü muamelede bulunmasına izin vermeyeceğim” diye ekledi.