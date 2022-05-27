Kim Kardashian eski eşi Kanye West'in davranışları nedeniyle ailesinden özür diledi

Haberler - ntv.com.tr | 27.05.2022 - 11:16
Kardashian/Jenner ailesinin reality show programı ‘The Kardashians’ın yeni bölümünde Kim Kardashian, boşanma aşamasında olduğu eski eşi Kanye West’in davranışları nedeniyle ailesinden özür diledi.
Programda Khloe Kardashian, “Çoğu erkek çocuklarının annesini böyle aleni şekilde kırıp dökmüyor. Burada oturup atılan taşları geri atmak zorunda değiliz” dedi.
Kanye West ile evliliğinden, ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere dört çocuğu olan Kim Kardashian da “İlişkimin ailem üzerindeki etkisinin farkındayım ve hiçbir zaman 'Özür dilerim çocuklar' deme fırsatım olmadı. Bunu çok uzun süre korudum, ama bunun bir daha başınıza gelmesine asla izin vermeyeceğim” dedi.
Kardashian, “Hayatımda ilk kez güçlü hissediyorum. Hiç kimsenin size ve bana kötü muamelede bulunmasına izin vermeyeceğim” diye ekledi.
Kardashian, West'e Şubat 2021'de boşanma davası açtı. O günden sonra West, Kardashian’a karşı saldırgan bir tavır takındı. Özellikle de Kardashian, komedyen Pete Davidson ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra...
West, sosyal medyada Kardashian'dan boşanması ve Kardashian'ın Saturday Night Live oyuncusu erkek arkadaşı Pete Davidson hakkında önce bir dizi gönderi paylaştı, sonra Instagram'daki bu gönderileri sildi ve ayrı yaşadığı eşine karşı eylemleri için "sorumluluğu üstlendiği" yeni bir gönderi oluşturdu. Gönderinin açıklamasında West, "Büyük harfle yazınca herkesin onlara bağırıyormuşum gibi hissettiğini öğrendim. İletişimim üzerinde çalışıyorum" yazdı.
Pete Davidson’ı dövmekle tehdit eden West, son klibinde de Davidson'ın kilden yapılmış kuklası kaçırılıp diri diri gömülme görüntülerine yer verdi. Eazy adlı parçada tepki çeken görüntülerin yanı sıra, "Tanrı beni kazadan kurtardı/ Sırf Pete Davidson'ın k**ını tekmeleyebileyim diye" ifadeleri yer alıyordu.
Kardashian-Davidson ilişkisini savunduğu için Davidson'ın yazar ortağı olan Trevor Noah'a da hakaret eden West’in Instagram hesabı, sosyal medya platformu tarafından 24 saat kilitlendi. Platformun sözcüsü, Kanye West’in Instagram’ın tacizle ilgili politikalarını ihlal ettiğini belirtti. Sözcü, Kanye West’in Instagram hesabındaki nefret söylemi, zorbalık ve taciz içeren paylaşımların silindiğini açıkladı.
West, evliyken de yaptığı bir sosyal medya paylaşımında “Kim’le iki yıldır boşanmaya çalışıyorum” demiş, daha sonra hem karısı hem de annesi Kris Jenner’ı ırkçılıkla suçlamıştı. Daha sonra bu yazdıklarından pişman olmuş, Kardashian da eşinin bipolar bozukluğu olduğunu ve ona anlayış gösterilmesi gerektiğini söyleyerek eşinin yanında durmuştu.