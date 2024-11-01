Kim Kardashian, Harris karşıtı paylaşımlarının ardından oğlu Saint West'in YouTube kanalını kapattı

Kim Kardashian ve Kanye West'in ilk oğulları Saint West'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım gündem oldu. 9 yaşındaki Saint'in ABD seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris'e karşı yaptığı paylaşımlar sonrası annesi tarafından hesabının kapatıldığı iddia edildi.