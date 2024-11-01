Kim Kardashian, Harris karşıtı paylaşımlarının ardından oğlu Saint West'in YouTube kanalını kapattı
Kim Kardashian ve Kanye West'in oğlu Saint West'in annesinin kontrolü altında açılmasına izin verilen YouTube kanalı kapatıldı. Hesabın, Saint West'in Kamala Harris'i eleştiren videolar paylaşmasının ardından annesi tarafından kapatıldığı iddia edildi.
Kim Kardashian ve Kanye West'in ilk oğulları Saint West'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım gündem oldu. 9 yaşındaki Saint'in ABD seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris'e karşı yaptığı paylaşımlar sonrası annesi tarafından hesabının kapatıldığı iddia edildi.