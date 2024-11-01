Kim Kardashian, Harris karşıtı paylaşımlarının ardından oğlu Saint West'in YouTube kanalını kapattı

Kim Kardashian ve Kanye West'in oğlu Saint West'in annesinin kontrolü altında açılmasına izin verilen YouTube kanalı kapatıldı. Hesabın, Saint West'in Kamala Harris'i eleştiren videolar paylaşmasının ardından annesi tarafından kapatıldığı iddia edildi.

Kim Kardashian, Harris karşıtı paylaşımlarının ardından oğlu Saint West'in YouTube kanalını kapattı - 1

Kim Kardashian ve Kanye West'in ilk oğulları Saint West'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım gündem oldu. 9 yaşındaki Saint'in ABD seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris'e karşı yaptığı paylaşımlar sonrası annesi tarafından hesabının kapatıldığı iddia edildi.

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Kim Kardashian, Harris karşıtı paylaşımlarının ardından oğlu Saint West'in YouTube kanalını kapattı - 2

Kim Kardashian'ın, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i eleştiren iki video paylaşmasının ardından büyük oğlu Saint West'in YouTube kanalını kapattığı iddia edildi.  2015 doğumlu Saint'in hesabına erişmek isteyen kullanıcılar, "Bu sayfa kullanılamıyor. Üzgünüz." mesajı ile karşılaştı.

Kim Kardashian, Harris karşıtı paylaşımlarının ardından oğlu Saint West'in YouTube kanalını kapattı - 3

Reality şov yıldızı Kardashian, daha önce oğlunun sosyal medya hesaplarının kendisinin kontrolünde olduğunu ve beğenmediği içerikler paylaştığı takdirde hesabı gizleyebileceğini veya silebileceğini açıklamıştı.

Daily Beast'in haberine göre, Saint'in, Harris’e yönelik sert eleştirilerde bulunmasının ardından Kardashian'ın bu tehdidini gerçekleştirmiş olabileceği düşünülüyor.

Kim Kardashian, Harris karşıtı paylaşımlarının ardından oğlu Saint West'in YouTube kanalını kapattı - 4

Paylaşılan videoların birinde, Harris’in fotoğrafına basan çizgi karakterin ağır ifadeler kullandığı görülüyor. Diğer videoda ise Harris'in yüzünün yer aldığı bir fotoğraf üzerinde "aptal" ve "tehlikeli" gibi ifadeler yer alıyor.

Kim Kardashian, Harris karşıtı paylaşımlarının ardından oğlu Saint West'in YouTube kanalını kapattı - 5

Saint’in YouTube kanalı, Kardashian'ın Eylül ayında açtığı ve yönetim kurallarını paylaştığı bir proje olarak öne çıkıyordu. Sözleşmede, videoların annesine veya velisine onaylatılması gerektiği, aksi takdirde hesabın gizli yapılabileceği ya da silinebileceği belirtiliyordu.

Kim Kardashian, Harris karşıtı paylaşımlarının ardından oğlu Saint West'in YouTube kanalını kapattı - 6

Kardashian ve West'in zıt siyasi görüşleri dikkat çekiyor; Kardashian Demokratları desteklerken, daha önce başkanlık seçimlerine katılma niyetini dile getiren West, eski başkan Donald Trump'ı destekliyor.

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