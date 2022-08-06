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Kim Kardashian ile Pete Davidson ayrıldı

Haberler | 06.08.2022 - 11:59

Hollywood'un gözde çiftlerinden Kim Kardashian ile Pete Davidson 9 aylık birlikteliğin ardından yollarını ayırdı.

Kim Kardashian ile Pete Davidson ayrıldı - 1

Kim Kardashian ile Pete Davidson’ın birlikteliği sonlandı.

Kim Kardashian ile Pete Davidson ayrıldı - 2

Ünlü çift yoğun programları ve yoğunlukları sebebiyle ilişkilerinin yıprandığını söyleyerek 9 aylık ilişkiyi noktalama kararı aldı.


Kim Kardashian ile Pete Davidson ayrıldı - 3

İngiliz Daily Mail’de yer alan habere göre; Kardashian ve Davidson’ın arkadaş kalma kararı aldığı belirtildi.


Kim Kardashian ile Pete Davidson ayrıldı - 4

Çifte yakın bir kaynak, “Birbirlerini çok seviyorlar ve çok saygı duyuyorlar fakat uzun mesafe ilişki ve zorlayıcı takvimleri bu ilişkiyi yürütmeyi çok zor kılıyor” dedi.


Kim Kardashian ile Pete Davidson ayrıldı - 5

Kardashian birlikteliği hakkında yaptığı açıklamada, "Bu ilişki için zaman ayırmak istiyorum ama çok mutlu, memnun ve huzur içinde olmak çok güzel bir duygu" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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