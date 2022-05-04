Kim Kardashian itiraf etti: Elbiseye girebilmek için 3 haftada 7 kilo verdim

Haberler - ntv.com.tr | 04.05.2022 - 02:59 - Son Güncelleme : 04.05.2022 - 03:10
Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesini Met Gala'da giyebilmek için üç haftada 7 kilo verdiğini itiraf etti.
Ünlü yıldız, ilk denemede ikonik elbiseye uymadığını fark ettiğinde ağladığını, ancak elbiseyi Met Gala kırmızı halısında birkaç dakikalığına giyebilmek için kilo vermeye devam ettiğini söyledi.
Kardashian, katı bir diyete girdiğini ve üç hafta boyunca 'karbonhidrat ve şeker' yemediğini söyledi.
3 hafta içinde 7 kilo verdiğini söyleyen Kim Kardashian, "Günde iki kez sauna kıyafeti giyip, koşu bandında koşup, şeker ve karbonhidratları kestim ve sadece sebze ve protein yedim. Kendimi aç bırakmadım ama çok katıydım.' dedi.
Twitter'da bir çok kullanıcı Kim Kardashian'ı aşırı kilo kaybı ve galadan sonra karbonhidrat yüklemesi hakkında açıkça konuştuğu için eleştirdi.
Kim Kardashian, Met Gala'dan sonra düzenlenen partide Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle fotoğraf çektirdikten sonra diyetini bozarak pizza ve çörek yedi.