Kim Kardashian itiraf etti: Elbiseye girebilmek için 3 haftada 7 kilo verdim

Haberler - ntv.com.tr | 04.05.2022 - 02:59 - Son Güncelleme : 04.05.2022 - 03:10

Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katılan Kim Kardashian, kıyafeti giyebilmek için 7 kilo verdiğini itiraf etti. 3 hafta gibi kısa bir sürede 7 kilo verdiğini söyleyen Kim Kardashian'a sosyal medyadan birçok kişi tepki gösterdi.

Kim Kardashian itiraf etti: Elbiseye girebilmek için 3 haftada 7 kilo verdim - 1

,  Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesini 'da giyebilmek için üç haftada 7 kilo verdiğini itiraf etti.

Kim Kardashian itiraf etti: Elbiseye girebilmek için 3 haftada 7 kilo verdim - 2

Ünlü yıldız, ilk denemede ikonik elbiseye uymadığını fark ettiğinde ağladığını, ancak elbiseyi Met Gala kırmızı halısında birkaç dakikalığına giyebilmek için kilo vermeye devam ettiğini söyledi.

Kim Kardashian itiraf etti: Elbiseye girebilmek için 3 haftada 7 kilo verdim - 3

Kardashian, katı bir diyete girdiğini ve üç hafta boyunca 'karbonhidrat ve şeker' yemediğini söyledi.

Kim Kardashian itiraf etti: Elbiseye girebilmek için 3 haftada 7 kilo verdim - 4

3 hafta içinde 7 kilo verdiğini söyleyen Kim Kardashian, "Günde iki kez sauna kıyafeti giyip, koşu bandında koşup, şeker ve karbonhidratları kestim ve sadece sebze ve protein yedim. Kendimi aç bırakmadım ama çok katıydım.' dedi.

Kim Kardashian itiraf etti: Elbiseye girebilmek için 3 haftada 7 kilo verdim - 5

Twitter'da bir çok kullanıcı Kim Kardashian'ı aşırı kilo kaybı ve galadan sonra karbonhidrat yüklemesi hakkında açıkça konuştuğu için eleştirdi.

Kim Kardashian itiraf etti: Elbiseye girebilmek için 3 haftada 7 kilo verdim - 6

Kim Kardashian, Met Gala'dan sonra düzenlenen partide Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle fotoğraf çektirdikten sonra diyetini bozarak pizza ve çörek yedi.

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