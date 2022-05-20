Kim Kardashian köhne evi 6,3 milyon dolara satın aldı

Haberler | 20.05.2022 - 11:20
Kim Kardashian, Hidden Hills şehrindeki mal varlığını genişleterek evinin yanında bulunan köhne mülkü 6,3 milyon dolara satın aldı.
Kim Kardashian, bir zamanlar eski eşi Kanye West ile birlikte yaşadığı, ancak şimdi dört çocuğuyla birlikte kaldığı özel inşa ve dekore edilmiş evinin hemen bitişiğindeki büyük ama bakımsız malikaneyi mülkleri arasına ekledi.
1975 yılında inşa edilen ev, yaklaşık 4 bin 200 metrekarelik alana yayılıyor.
Evin dört yatak odası ve 3 büyük, 1 küçük banyosu var. Ev eski görünümüyle dikkat çekiyor.
Kavisli bir merdiven ve yaldızlı dövme demir korkuluklarla kaplı iki katlı ev, aynalarla bezeli duvarlarıyla demode bir dekorasyon tarzını yansıtıyor.
Evin büyük ama bakımsız bir arka bahçesi var.
Genellikle 'Kardashian-Land' olarak bilinen Hidden Hills, Jenner-Kardashian-West hanedanının üyelerinin birbirine yakın evlerini kapsamasıyla ünlü.
Kim Kardashian ve boşanma aşamasında olduğu Kanye West'in bitişik evlerinin yanı sıra anne Kris Jenner, biri Khloé Kardashian'ın bitişiğinde, diğeri ise eski eşi Caitlyn Jenner ile aldığı iki büyük mülke sahip.
Holmby Hills'te lüks bir mülkü olmasına rağmen Kylie Jenner da 2016 yılında 12 milyon dolara satın aldığı Hidden Hills'teki evinin yanı sıra beş dönümlük geliştirilmemiş bir parsele de sahip.
İşte Kim Kardashian'ın 6,3 milyon dolar ödeyerek satın aldığı yeni evi...