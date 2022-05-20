Kim Kardashian köhne evi 6,3 milyon dolara satın aldı

Genellikle 'Kardashian-Land' olarak bilinen Hidden Hills, Jenner-Kardashian-West hanedanının üyelerinin birbirine yakın evlerini kapsamasıyla ünlü.

Kim Kardashian ve boşanma aşamasında olduğu Kanye West'in bitişik evlerinin yanı sıra anne Kris Jenner, biri Khloé Kardashian'ın bitişiğinde, diğeri ise eski eşi Caitlyn Jenner ile aldığı iki büyük mülke sahip.

Holmby Hills'te lüks bir mülkü olmasına rağmen Kylie Jenner da 2016 yılında 12 milyon dolara satın aldığı Hidden Hills'teki evinin yanı sıra beş dönümlük geliştirilmemiş bir parsele de sahip.