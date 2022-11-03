Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun elbisesine nasıl sığmaya çalıştığını gösterdi

Kim Kardashian, bu yılki Met Gala'da giydiği Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesine nasıl sığmaya çalıştığını reality show programında gösterdi. O dönem elbiseye zarar vermekle suçlanan korse markası kurucusu Kardashian, "Ben bir şekil değiştirenim, her şeye sığabilirim" dedi.

Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun elbisesine nasıl sığmaya çalıştığını gösterdi - 1

Kim Kardashian, bu yılki Met Gala’da Marilyn Monroe'nun ikonik kıyafetini giyme görüntülerini The Kardashians adlı reality show programında yayınladı.

Görüntülere göre, 41 yaşındaki Amerikalı reality show yıldızı ve girişimci Kardashian, gerçek kıyafetten önce, kıyafetin replikasını denedi.

Monroe’nun ikonik kıyafeti, 2016’da Ripley's Believe It or Not adlı şirket tarafından 4,8 milyon dolara satın alınmıştı.

Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun elbisesine nasıl sığmaya çalıştığını gösterdi - 2

7 KİLO VERDİ

Kardashian, kıyafetin replikasına girebilse de orijinaline girmekte zorlanınca, Met Gala öncesi 7 kilo vermek zorunda kaldı.

Hulu kanalında yayınlanan reality show programında, Kardashian’ın her ne kadar zayıflasa da kıyafete girerken zorlandığı dikkatlerden kaçmadı. Skims adlı korse markasının kurucusu olan Kardashian, “Ben bir şekil değiştirenim, her şeye sığabilirim” ifadesini kullandı.

Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun elbisesine nasıl sığmaya çalıştığını gösterdi - 3

Kilo vermesi yetmeyen Kardashian'ın elbisenin altına sıkı bir korse de giydiği görüldü.

Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun elbisesine nasıl sığmaya çalıştığını gösterdi - 4

Monroe’nun kıyafetini giyme fikri, Kardashian’ın Vogue’un kapak çekiminde moda editörü / stilist Carlos Nazario ile tanışmasıyla ortaya çıktı.

Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun elbisesine nasıl sığmaya çalıştığını gösterdi - 5

Kardashian, kıyafeti giyme teklifi geldiğinde çok heyecenlandığını belirterek, “Korkutucu ve heyecan vericiydi. Aynı zamanda büyük bir olaydı benim için” diye konuştu.

Bu Met Gala, aynı zamanda Kardashian’ın, eski eşi Kanye West’in stilistliğini üstlenmediği ilk Met Gala idi. 

Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun elbisesine nasıl sığmaya çalıştığını gösterdi - 6

Daha önceleri Met Gala stilini hep Kanye West belirlemişti. Kardashian, ilk kez Kanye West’siz katıldığı galada, o dönemki sevgilisi Pete Davidson ile birlikte poz vermişti.

Kardashian, 2022 Met Gala'da Hollywood ikonu Marilyn Monroe'nun 1962 yılında John F. Kennedy'ye 'Happy Birthday Mr. President' şarkısını söylerken giydiği Bob Mackie imzalı elbiseyi, sarıya boyattığı saçlarıyla kombinlemişti. 

Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun elbisesine nasıl sığmaya çalıştığını gösterdi - 7

ELBİSEYE ZARAR VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Met Gala sonrası, Kardashian’ın, Marilyn Monroe'nun ikonikleşmiş elbisesinin dikişlerine ve üzerindeki kristallere zarar verdiği öne sürülmüştü. Monroe'nun elbiselerini muhafaza eden 'Marilyn Monroe Collection' isimli kurum, ulusal hazine ilan edilen elbisenin son halini gösteren yeni fotoğraflar yayınlamış, Kardashian'ın elbiseyi yeteri kadar koruyamadığını ve zarar verdiğini öne sürmüştü.

Fotoğraflara göre, elbisenin birkaç kristalinin 'eksik', bazı kristallerin de iplikleriyle birlikte sallandığı ve düşmek üzere olduğu görülüyordu.

Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun elbisesine nasıl sığmaya çalıştığını gösterdi - 8

Marilyn Monroe Collection'ın iddialarının üzerine elbisenin şimdiki gerçek sahibi ve kiralandığı yer olan Ripley's Believe It or Not şirketine ulaşılmış, Ripley'in temsilcisi, Kardashian'ın elbiseye son derece saygı duyduğunu ve elbisede hiçbir sorun olmadığını söylemişti.

Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun elbisesine nasıl sığmaya çalıştığını gösterdi - 9

"PARA ALIŞVERİŞİ OLMADI"

Müze ayrıca Kim Kardashian'ın elbiseyi giymek için para ödemediğini, aynı şekilde Kardashian'a da para ödenmediğini aktarmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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