Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun elbisesine nasıl sığmaya çalıştığını gösterdi

ELBİSEYE ZARAR VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Met Gala sonrası, Kardashian’ın, Marilyn Monroe'nun ikonikleşmiş elbisesinin dikişlerine ve üzerindeki kristallere zarar verdiği öne sürülmüştü. Monroe'nun elbiselerini muhafaza eden 'Marilyn Monroe Collection' isimli kurum, ulusal hazine ilan edilen elbisenin son halini gösteren yeni fotoğraflar yayınlamış, Kardashian'ın elbiseyi yeteri kadar koruyamadığını ve zarar verdiğini öne sürmüştü.

Fotoğraflara göre, elbisenin birkaç kristalinin 'eksik', bazı kristallerin de iplikleriyle birlikte sallandığı ve düşmek üzere olduğu görülüyordu.