Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun elbisesine nasıl sığmaya çalıştığını gösterdi

Kim Kardashian, bu yılki Met Gala’da Marilyn Monroe'nun ikonik kıyafetini giyme görüntülerini The Kardashians adlı reality show programında yayınladı.
Görüntülere göre, 41 yaşındaki Amerikalı reality show yıldızı ve girişimci Kardashian, gerçek kıyafetten önce, kıyafetin replikasını denedi.
Monroe’nun ikonik kıyafeti, 2016’da Ripley's Believe It or Not adlı şirket tarafından 4,8 milyon dolara satın alınmıştı.
Kardashian, kıyafetin replikasına girebilse de orijinaline girmekte zorlanınca, Met Gala öncesi 7 kilo vermek zorunda kaldı.
Hulu kanalında yayınlanan reality show programında, Kardashian’ın her ne kadar zayıflasa da kıyafete girerken zorlandığı dikkatlerden kaçmadı. Skims adlı korse markasının kurucusu olan Kardashian, “Ben bir şekil değiştirenim, her şeye sığabilirim” ifadesini kullandı.
Kilo vermesi yetmeyen Kardashian'ın elbisenin altına sıkı bir korse de giydiği görüldü.
Monroe’nun kıyafetini giyme fikri, Kardashian’ın Vogue’un kapak çekiminde moda editörü / stilist Carlos Nazario ile tanışmasıyla ortaya çıktı.
Kardashian, kıyafeti giyme teklifi geldiğinde çok heyecenlandığını belirterek, “Korkutucu ve heyecan vericiydi. Aynı zamanda büyük bir olaydı benim için” diye konuştu.
Bu Met Gala, aynı zamanda Kardashian’ın, eski eşi Kanye West’in stilistliğini üstlenmediği ilk Met Gala idi.
Daha önceleri Met Gala stilini hep Kanye West belirlemişti. Kardashian, ilk kez Kanye West’siz katıldığı galada, o dönemki sevgilisi Pete Davidson ile birlikte poz vermişti.
Kardashian, 2022 Met Gala'da Hollywood ikonu Marilyn Monroe'nun 1962 yılında John F. Kennedy'ye 'Happy Birthday Mr. President' şarkısını söylerken giydiği Bob Mackie imzalı elbiseyi, sarıya boyattığı saçlarıyla kombinlemişti.
Met Gala sonrası, Kardashian’ın, Marilyn Monroe'nun ikonikleşmiş elbisesinin dikişlerine ve üzerindeki kristallere zarar verdiği öne sürülmüştü. Monroe'nun elbiselerini muhafaza eden 'Marilyn Monroe Collection' isimli kurum, ulusal hazine ilan edilen elbisenin son halini gösteren yeni fotoğraflar yayınlamış, Kardashian'ın elbiseyi yeteri kadar koruyamadığını ve zarar verdiğini öne sürmüştü.
Fotoğraflara göre, elbisenin birkaç kristalinin 'eksik', bazı kristallerin de iplikleriyle birlikte sallandığı ve düşmek üzere olduğu görülüyordu.
Marilyn Monroe Collection'ın iddialarının üzerine elbisenin şimdiki gerçek sahibi ve kiralandığı yer olan Ripley's Believe It or Not şirketine ulaşılmış, Ripley'in temsilcisi, Kardashian'ın elbiseye son derece saygı duyduğunu ve elbisede hiçbir sorun olmadığını söylemişti.
Müze ayrıca Kim Kardashian'ın elbiseyi giymek için para ödemediğini, aynı şekilde Kardashian'a da para ödenmediğini aktarmıştı.