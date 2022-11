Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun elbisesine nasıl sığmaya çalıştığını gösterdi

Kim Kardashian, bu yılki Met Gala’da Marilyn Monroe'nun ikonik kıyafetini giyme görüntülerini The Kardashians adlı reality show programında yayınladı.

Görüntülere göre, 41 yaşındaki Amerikalı reality show yıldızı ve girişimci Kardashian, gerçek kıyafetten önce, kıyafetin replikasını denedi.

Monroe’nun ikonik kıyafeti, 2016’da Ripley's Believe It or Not adlı şirket tarafından 4,8 milyon dolara satın alınmıştı.