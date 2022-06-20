Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun elbisesine zarar verdi iddiasına açıklama

Kardashian'ın elbiseyi yeteri kadar koruyamadığını ve zarar verdiğini öne süren kurumun yayınladığı fotoğraflara göre, elbisenin birkaç kristalinin 'eksik', bazı kristallerin de iplikleriyle birlikte sallandığı ve düşmek üzere olduğu görülüyor.