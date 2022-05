Kim Kardashian yine Marilyn Monroe'yu taklit etti

SAÇINI HEDİYE ETTİLER

2022 Met Gala'da Marilyn Monroe'nun elbisesini giyen yıldıza, Florida'daki The Ripley’s Believe it Or Not! adlı müzenin sahipleri Monroe'nun saçını hediye etti. Müzenin kendisine hediye ettiği saç karşısında şaşkına dönen Kardashian, "Bu benim için gerçekten çok özel. Çok teşekkür ederim. Her akşam bununla uyuyacağım" dedi.