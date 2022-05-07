Kim Kardashian yine Marilyn Monroe'yu taklit etti

Haberler - ntv.com.tr | 07.05.2022 - 13:59 - Son Güncelleme : 07.05.2022 - 14:17

Ünlü reality yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, 2022 Met Gala kırmızı halısına Marilyn Monroe'nun 1962 yılında giydiği elbiseyi giyerek geceye damga vurmuştu. Monroe'nun ikonik elbisesini giyerek bazı kitlelerden eleştiri alan yıldız, şimdi de oyuncunun Altın Küre Ödülleri'nde giydiği elbiseyi giydi.

Kim Kardashian yine Marilyn Monroe'yu taklit etti - 1

2022 'da ikonu Marilyn Monroe'nun 1962 yılında John F. Kennedy'ye 'Happy Birthday Mr. President' şarkısını söylerken giydiği Bob Mackie imzalı elbiseyi giymiş ve saçlarını sarıya boyatmıştı. 

Kim Kardashian yine Marilyn Monroe'yu taklit etti - 2

MARILYN TUTKUNU

Marilyn Monroe tutkusunu bir ileri seviyeye taşıyan Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuncunun 1962 yılında Altın Küre'de giydiği elbiseyi de giydiğini belirtti.

Kim Kardashian yine Marilyn Monroe'yu taklit etti - 3

Met Gala'nın ardından düzenlenen after party'de bu elbiseyi giyen yıldız, Monroe'nun Altın Küre Ödülleri'nde giydiği unutulmaz yeşil elbiseyi giymekten gurur duyduğunu paylaştı. 

Kim Kardashian yine Marilyn Monroe'yu taklit etti - 4

Norman Norell imzalı elbiseyi giyen Monroe, o gece 'Henrietta Award For World Film Favorite' ödülünün de sahibi olmuştu.

Kim Kardashian yine Marilyn Monroe'yu taklit etti - 5

ÖDÜLÜ DE ALDI

Monroe'nun o gece sahip olduğu ödüle sahip olan Jeff Leatham, Kardashian'ın görünümünü tamamlamasına yardımcı oldu. Leatham, Kardashian'ın çiçekçisi olarak çalışıyor. 

Kim Kardashian yine Marilyn Monroe'yu taklit etti - 6

"BÜYÜK BİR AYRICALIK"

"Marilyn'i bu şekilde anmak hayatımda yaşadığım en büyük ayrıcalıklardan biri olarak kalacak" diyen 41 yaşındaki yıldız, elbiseyi Julien's Auctions'dan temin etti.

Kim Kardashian yine Marilyn Monroe'yu taklit etti - 7

SAÇINI HEDİYE ETTİLER

2022 Met Gala'da Marilyn Monroe'nun elbisesini giyen yıldıza, Florida'daki The Ripley’s Believe it Or Not! adlı müzenin sahipleri Monroe'nun saçını hediye etti. Müzenin kendisine hediye ettiği saç karşısında şaşkına dönen Kardashian, "Bu benim için gerçekten çok özel. Çok teşekkür ederim. Her akşam bununla uyuyacağım" dedi.

Kim Kardashian yine Marilyn Monroe'yu taklit etti - 8

3 HAFTADA 7 KİLO VERDİ

Kardashian, kıyafeti giyebilmek için 7 kilo verdiğini itiraf etmişti. 3 hafta gibi kısa bir sürede 7 kilo verdiğini söyleyen yıldıza, sosyal medyadan birçok kişi tepki gösterdi. Kardashian, katı bir diyete girdiğini ve üç hafta boyunca 'karbonhidrat ve şeker' yemediğini söyledi.

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