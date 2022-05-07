Kim Kardashian yine Marilyn Monroe'yu taklit etti

Haberler - ntv.com.tr | 07.05.2022 - 13:59 - Son Güncelleme : 07.05.2022 - 14:17
Kim Kardashian, 2022 Met Gala'da Hollywood ikonu Marilyn Monroe'nun 1962 yılında John F. Kennedy'ye 'Happy Birthday Mr. President' şarkısını söylerken giydiği Bob Mackie imzalı elbiseyi giymiş ve saçlarını sarıya boyatmıştı.
Marilyn Monroe tutkusunu bir ileri seviyeye taşıyan Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuncunun 1962 yılında Altın Küre'de giydiği elbiseyi de giydiğini belirtti.
Met Gala'nın ardından düzenlenen after party'de bu elbiseyi giyen yıldız, Monroe'nun Altın Küre Ödülleri'nde giydiği unutulmaz yeşil elbiseyi giymekten gurur duyduğunu paylaştı.
Norman Norell imzalı elbiseyi giyen Monroe, o gece 'Henrietta Award For World Film Favorite' ödülünün de sahibi olmuştu.
Monroe'nun o gece sahip olduğu ödüle sahip olan Jeff Leatham, Kardashian'ın görünümünü tamamlamasına yardımcı oldu. Leatham, Kardashian'ın çiçekçisi olarak çalışıyor.
"Marilyn'i bu şekilde anmak hayatımda yaşadığım en büyük ayrıcalıklardan biri olarak kalacak" diyen 41 yaşındaki yıldız, elbiseyi Julien's Auctions'dan temin etti.
2022 Met Gala'da Marilyn Monroe'nun elbisesini giyen yıldıza, Florida'daki The Ripley’s Believe it Or Not! adlı müzenin sahipleri Monroe'nun saçını hediye etti. Müzenin kendisine hediye ettiği saç karşısında şaşkına dönen Kardashian, "Bu benim için gerçekten çok özel. Çok teşekkür ederim. Her akşam bununla uyuyacağım" dedi.
Kardashian, kıyafeti giyebilmek için 7 kilo verdiğini itiraf etmişti. 3 hafta gibi kısa bir sürede 7 kilo verdiğini söyleyen yıldıza, sosyal medyadan birçok kişi tepki gösterdi. Kardashian, katı bir diyete girdiğini ve üç hafta boyunca 'karbonhidrat ve şeker' yemediğini söyledi.