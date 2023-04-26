Kim Kardashian’a benzemek için defalarca ameliyat oldu: 34 yaşında hayatını kaybetti

Günümüzde birçok isim estetik ameliyat sayesinde değişim geçiyor. Kimisi daha güzel olmak isterken kimisi birine benzemek için defalarca bıçak altına yatıyor.
Geçtiğimiz günlerde K-Pop yıldızı BTS grubundan Jimin’e benzemek için birçok kez estetik ameliyat olan Kanadalı aktör Saint von Colucci’nin ciddi bir enfeksiyon sonucu 22 yaşında hayatını kaybetmişti.
Geçirdiği estetik ameliyatlar sonucunda hayatını kaybeden isimlere bir yenisi daha eklendi. OnlyFans yıldızı Amerikalı model Christina Ashten Gourkani, geçirdiği estetik ameliyatının ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
"Ashten G" olarak tanınan 34 yaşındaki Amerikalı modelin ameliyat sonrası iyileşme sürecindeyken öldüğü bildirildi.
Kim Kardashian'a benzerliğiyle dikkat çeken modelin kalbinin durmasının operasyondan kaynaklanan komplikasyonlarla bağlantılı olduğu düşünülüyor.
Ashten G.’nin ailesi “Derin üzüntülerle ve kalbimiz kırık bir şekilde güzel, sevgili kızımız ve kız kardeşimiz Christina Ashten Gourkani'nin talihsiz ve beklenmedik ölümünü sizlerle paylaşıyoruz” ifadesini kullandı.
Öte yandan modelin ailesi, gerçekleşecek cenaze törenin masraflarını karşılayabilmek için GoFundMe adlı sited 40.000 dolar bağış toplamaya çalışıyor.