Kim Kardashian’a benzemek için defalarca ameliyat oldu: 34 yaşında hayatını kaybetti

Günümüzde birçok isim estetik ameliyat sayesinde değişim geçiyor. Kimisi daha güzel olmak isterken kimisi birine benzemek için defalarca bıçak altına yatıyor.

Geçtiğimiz günlerde K-Pop yıldızı BTS grubundan Jimin’e benzemek için birçok kez estetik ameliyat olan Kanadalı aktör Saint von Colucci’nin ciddi bir enfeksiyon sonucu 22 yaşında hayatını kaybetmişti.