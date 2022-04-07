Kim Kardashian'dan Pete Davidson açıklaması: Huzur içinde olmak çok güzel bir duygu

Haberler | 07.04.2022 - 11:18
Kim Kardashian (41), Pete Davidson (28) ile beraberliği hakkında açıklamalarda bulundu.
Kardashian, "Ben kesinlikle ilişki insanıyım. Açıkçası bu ilişki için zaman ayırmak istiyorum ama çok mutlu, memnun ve huzur içinde olmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.
Öte yandan ikiliye yakın bir kaynak, Kardashian ve Davidson’ın ilk kez mayıs ayında kamuoyu önüne çıkacaklarını söyledi.
Açıklamada bulunan kaynak, "Kim ve Pete bir çift olarak büyük çıkışlarını yapmaya hazırlar ve Met Gala’nın bunu yapmak için mükemmel bir yer olduğunu düşünüyorlar" dedi.
Kanye West'ten boşanan Kardashian'ın bu evlilikten North West, Chicago West, Psalm West, Saint West adında dört çocuğu dünyaya gelmişti.