Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson baba olmak istiyor

Kim Kardashian ile birliktelik yaşayan komedyen Pete Davidson, katıldığı Kevin Hart’ın talk show programında baba olma isteği ile ilgili konuştu. “Tam bir aile insanıyım” diyen 28 yaşındaki Davidson, “Hayatta en sevdiğim ve henüz başaramadığım şey, çocuk sahibi olmak. Bu benim hayalim” ifadesini kullandı.