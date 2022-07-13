Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson baba olmak istiyor

Haberler - ntv.com.tr | 13.07.2022 - 10:29
Kim Kardashian ile birliktelik yaşayan komedyen Pete Davidson, katıldığı Kevin Hart’ın talk show programında baba olma isteği ile ilgili konuştu. “Tam bir aile insanıyım” diyen 28 yaşındaki Davidson, “Hayatta en sevdiğim ve henüz başaramadığım şey, çocuk sahibi olmak. Bu benim hayalim” ifadesini kullandı.
“Küçük bir adamı giydirmek çok eğlenceli olurdu” diyen Davidson, “İyi bir adam gibi olmaya, gelişmeye ve daha iyi olmaya çalışıyorum” diye ekledi.
Davidson en son 41 yaşındaki kız arkadaşı Kim Kardashian ile dört çocuğunun adlarının baş harflerini (K-NSCP) boynuna dövme olarak kazıtmasıyla gündeme gelmişti.
Kardashian, rap şarkıcısı Kanye West ile evliliğinde ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere dört çocuk sahibi oldu. Yumurtalarını dondurduğu bilinen Kardashian’ın Davidson ile birliktekliğinden bebek sahibi olmak için yine taşıyıcı anne yöntemine başvurabileceği düşünülüyor.
Kardashian, ilk iki çocuğuna hamileyken plasenta akreta (plasentanın rahim duvarına derin olarak tutunması) adında, nadir görülen bir rahatsızlık yaşadığından dolayı doktoru yeniden hamile kalmasının sakıncalı olduğunu söylediği için taşıyıcı anneyi tercih etti.
Öte yandan Kardashian, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla, yeni başlayacak reality şovunda izleyicilerin sevgilisiyle arasındaki bağı açıkça göreceğinin sinyallerini de vermişti.
Variety’e konuşan ünlü yıldız, “Davidson ile henüz bir çekim yapmadık ve buna karşı değilim. O, herhangi bir durumda kameralardan kaçmaz. İzleyiciler programda, nasıl tanıştığımızı, ilk kimin kime ulaştığını ve ilişkimiz hakkında merak edilenleri öğrenebilir” demişti.
Kim Kardashian, Kanye West (44) ile sekiz yıllık evliliğini bitirmesinin ardından, mart ayında mahkeme tarafından resmi olarak bekar ilan edilmişti. Çiftin, dört çocuğunun velayeti ve mal paylaşımı konusu henüz netleşmedi ve dava hala sürüyor.