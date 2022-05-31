Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson da sarışın oldu

Haberler - ntv.com.tr | 31.05.2022 - 11:28

Kim Kardashian’ın bir süredir birlikte olduğu komedyen sevgilisi Pete Davidson da Kardashian gibi saçlarını sarıya boyattı. Çift, yeni görünümlerini sosyal medyadan paylaştı.

Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson da sarışın oldu - 1

’ın yaklaşık altı aydır birlikte olduğu erkek arkadaşı Pete Davidson da Kardashian gibi saçlarının rengini değiştirdi.

Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson da sarışın oldu - 2

Kuaförde saçlarını boyatırken görüntülenen 28 yaşındaki komedyen, saçlarını platin sarısı yaptı.

Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson da sarışın oldu - 3

41 yaşındaki Kardashian da, geçtiğimiz pazar günü Instagram hesabından sevgilisinin yeni görünümüyle çekildikleri filtreli fotoğrafları paylaştı.

Çiftin saç renklerinin aynı olması ve tarzlarının birbirine benzemesi oldukça dikkat çekti.

Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson da sarışın oldu - 4

Kardashian ve Davidson çifti, Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki 70’inci yıldönümü için yapılacak Platin Jubile'ye katılmak üzere Londra'ya gitti.

Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson da sarışın oldu - 5

Öte yandan Davidson, geçtiğimiz hafta sekiz yıl önce katıldığı ve ona şöhretin kapılarını açan Saturday Night Live adlı televiyon programından ayrıldığını ve artık kariyerine film ve farklı televizyon işlerinde devam edeceğini açıklamıştı.

Her bölüm farklı skeçlerin yer aldığı programa komedyen 20 yaşındayken katılmıştı.

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