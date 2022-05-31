Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson da sarışın oldu

Haberler - ntv.com.tr | 31.05.2022 - 11:28
Kim Kardashian’ın yaklaşık altı aydır birlikte olduğu erkek arkadaşı Pete Davidson da Kardashian gibi saçlarının rengini değiştirdi.
Kuaförde saçlarını boyatırken görüntülenen 28 yaşındaki komedyen, saçlarını platin sarısı yaptı.
41 yaşındaki Kardashian da, geçtiğimiz pazar günü Instagram hesabından sevgilisinin yeni görünümüyle çekildikleri filtreli fotoğrafları paylaştı.
Çiftin saç renklerinin aynı olması ve tarzlarının birbirine benzemesi oldukça dikkat çekti.
Kardashian ve Davidson çifti, Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki 70’inci yıldönümü için yapılacak Platin Jubile'ye katılmak üzere Londra'ya gitti.
Öte yandan Davidson, geçtiğimiz hafta sekiz yıl önce katıldığı ve ona şöhretin kapılarını açan Saturday Night Live adlı televiyon programından ayrıldığını ve artık kariyerine film ve farklı televizyon işlerinde devam edeceğini açıklamıştı.
Her bölüm farklı skeçlerin yer aldığı programa komedyen 20 yaşındayken katılmıştı.