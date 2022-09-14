Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı programın kamera arkası sırrını ağzından kaçırdı

Bu cevap karşılığında şaşkınlığını gizleyemeyen ancak hataya eğlenceli tarafından bakan Clarkson, evdeki izleyicinin havasını bozmamak için çelişkiyi kabul etmeden önce güldü ve yarışmanın formatını şöyle açıkladı:

"Tam olarak bu anlama geliyor. Kesinlikle haklısınız, yaklaşık bir saat içinde sizi göreceğim ancak izleyicilerin bildiği kadarıyla eve gidiyorsunuz. Eyvahlayarak paniğe kapılacaksınız ve haftaya görüşeceğiz. Yani kesinlikle haklısınız, bu programın sonu, gerçekten de gidip üstünüzü değiştirmeniz gerekiyor ve Maria 4 bin sterlinden daha ileri gidip gidemeyeceğini görmek için prompterde yazdığına göre 'bir dahaki sefere' geri dönecek."

Program banttan yayınlanmasına rağmen, yarışmacının sözlerinin kesilmeyip yayına verilmesi dikkat çekti.