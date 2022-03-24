Kimi sirkeyle yıkanıyor kimi yeşil elmaya dayanamıyor: Ünlülerin takıntı ve korkuları

DEMET ŞENER

Demet Şener "Çocukken izlediğim Jaws filmleri sebebiyle köpek balığı korkusu oluştu. Aynı zamanda inanılmaz hayranlık duyduğum hayvanlar. Hem bu kadar hayranlık duyup hem de bu kadar korkmam da enteresan doğrusu... Hatta bunları konu alan her belgeseli izliyorum ancak tek başıma denize girip açılamıyorum" itirafından bulundu.



Travmasını atlatmak için önümüzdeki dönemlerde adım atacağını söyleyen Şener "Bu fobimi yenmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarda Güney Afrika'ya seyahat etme planım var. Orada köpek balığı kafes dalışı yapmayı da düşünüyorum. Eğer bunu yapabilirsem belki bu fobimi de yenmiş olurum" diye konuştu.



