Kısa bir süre önce oğluna kavuşan Hailey Bieber'dan hamilelik günlerinden paylaşım

"SADECE İKİMİZİN OLDUĞU GÜNLERİN TADINI ÇIKARIYORUM"

Bebeğinin doğumundan önce Justin Bieber ile geçirdiği vakit hakkında da konuşan Hailey Bieber; "Hamileliğin başlangıcı benim için çok duygusaldı.'Bu insanı çok seviyorum. İşe başka birini nasıl dâhil edebilirim?' diye düşünüyordum. Justin ve benim, sadece ikimizin olduğu bu günlerin tadını çıkarmaya çalışıyorum" demişti.