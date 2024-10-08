Kısa bir süre önce oğluna kavuşan Hailey Bieber'dan hamilelik günlerinden paylaşım
2018 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, kısa bir süre önce oğulları Jack Blues'a kavuştu. Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Hailey Bieber, hamileyken verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeklerini beklediğini duyuran ünlü çift, ağustos ayında bebeklerine kavuşmuştu.