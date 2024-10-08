Kısa bir süre önce oğluna kavuşan Hailey Bieber'dan hamilelik günlerinden paylaşım

2018 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, kısa bir süre önce oğulları Jack Blues'a kavuştu. Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Hailey Bieber, hamileyken verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Kısa bir süre önce oğluna kavuşan Hailey Bieber'dan hamilelik günlerinden paylaşım - 1

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeklerini beklediğini duyuran ünlü çift, ağustos ayında bebeklerine kavuşmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Kısa bir süre önce oğluna kavuşan Hailey Bieber'dan hamilelik günlerinden paylaşım - 2

BİR OĞULLARI OLDU

Los Angeles'ta bir hastanede doğum yapan Hailey Baldwin Bieber, bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Ünlü çift, çocuklarına Jack Blues ismini vermişti.

Kısa bir süre önce oğluna kavuşan Hailey Bieber'dan hamilelik günlerinden paylaşım - 3

"HOŞ GELDİN JACK BLUES BIEBER"

30 yaşında ilk kez baba olan Justin Bieber, bebeğinin ilk fotoğrafını da "Eve hoş geldin" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.

Kısa bir süre önce oğluna kavuşan Hailey Bieber'dan hamilelik günlerinden paylaşım - 4

GÖRÜLMEMİŞ HAMİLELİK POZLARI

Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Hailey Baldwin Bieber, hamileyken fotoğrafçı Sean Thomas'a verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Kısa bir süre önce oğluna kavuşan Hailey Bieber'dan hamilelik günlerinden paylaşım - 5

Ünlü isim, hiç görülmemiş hamilelik pozlarını "Bugün karnımı hatırlıyorum" notuyla paylaştı. Bieber'ın pozları büyük ilgi gördü.

Kısa bir süre önce oğluna kavuşan Hailey Bieber'dan hamilelik günlerinden paylaşım - 6

"HAMİLELİĞİMİ SONUNA KADAR SAKLAYABİLİRDİM"

Öte yandan Hailey Bieber, aylar önce W Magazin'e verdiği röportajda; "Muhtemelen hamileliğimi sonuna kadar saklayabilirdim ama hamileliğimin tadını dışarıdayken çıkaramamanın stresini yaşamak istemedim. Büyük sırrı saklıyormuşum gibi hissettim ve bu bana hiç de iyi hissettirmedi. Dışarı çıkıp hayatımı yaşama özgürlüğünü istedim” demişti.

Kısa bir süre önce oğluna kavuşan Hailey Bieber'dan hamilelik günlerinden paylaşım - 7

"SADECE İKİMİZİN OLDUĞU GÜNLERİN TADINI ÇIKARIYORUM"

Bebeğinin doğumundan önce Justin Bieber ile geçirdiği vakit hakkında da konuşan Hailey Bieber; "Hamileliğin başlangıcı benim için çok duygusaldı.'Bu insanı çok seviyorum. İşe başka birini nasıl dâhil edebilirim?' diye düşünüyordum. Justin ve benim, sadece ikimizin olduğu bu günlerin tadını çıkarmaya çalışıyorum" demişti.

Kısa bir süre önce oğluna kavuşan Hailey Bieber'dan hamilelik günlerinden paylaşım - 8

"MUTLULUĞUMUZA İNANMAK İSTEMİYORLAR"

Hailey Bieber, ünlü şarkıcı ile ilişkisiyle ilgili de "İnsanlar ilk günden beri Justin ile ilişkim hakkında kendimi çok kötü hissettirdi. Sanki insanlar mutlu olduğumuza inanmak istemiyorlar" diye konuşmuştu.

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